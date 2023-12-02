Черная смерть распространяется не так, как мы думали: новое исследование открывает тайны чумы

Ученые продолжают исследовать возбудитель чумы и выявлять новые особенности. Оказалось, что бактерия Yersinia pestis имеет неожиданный способ распространения.

Чума, печально известная своими историческими опустошениями, не просто пережиток прошлого — она все еще скрывается среди нас. Недавнее открытие исследователей из Университета Миссури и Университета Центрального Миссури раскрывает то, как возбудитель чумы, бактерия Yersinia pestis, распространяется, бросая вызов нашему предыдущему пониманию, пишет BMC.

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Традиционно мы ассоциировали чуму с блохами и грызунами, но это исследование свидетельствует о том, что здесь есть нечто большее. Исследователи обнаружили, что бактерия может передаваться новым поколениям блох, и это не через привычные пути. Вместо этого бактерии проникают в репродуктивные органы, открывая новую главу в нашем понимании этой древней болезни.

Черная смерть, ответственная за истребление миллионов, — это не просто исторический ужас. Y. pestis, виновник чумы, все еще циркулирует в среде своих диких хозяев, создавая постоянную угрозу для здоровья населения. Несмотря на наши достижения, пути распространения этого возбудителя остаются загадочными.

Типичный путь — блохи кусают грызунов, но это не объясняет, как Y. pestis сохраняется в дикой природе. В отличие от других заболеваний, эта бактерия не мигрирует в слюнные железы. Она проникает через пищеварительную систему блохи, поражая при этом насекомое.

Используя специально модифицированные бактерии, излучающие свет, ученые скармливали зараженную кровь блохам и отслеживали путь бактерий. Как и ожидалось, они обнаружили, что бактерии процветают в средней кишке блох, но вот что удивляет — исследователи также обнаружили бактерии в репродуктивных органах блох. Яичники самок и яички самцов светились бактериальными колониями, что указывало на новый способ передачи инфекции.

Трансмиссионная электронная микрофотография яичника блохи с увеличением клеток Y. pestis, которые размножаются (справа), образуя классическую структуру "шпильки" Фото: Anderson et al.

Еще более необычным оказалось то, что когда эти зараженные блохи размножались, бактерии сохранялись в их потомках. Флуоресцентные бактерии появились в яйцах и личинках, а когда молодые блохи выросли и стали взрослыми, их кишки уже были заражены Y. pestis. Это открывает совершенно новый путь передачи инфекции, ранее неизвестный.

Чтобы подтвердить свои выводы, исследователи исключили возможность передачи через отрыжку — обычный метод передачи болезней, распространяемых насекомыми. Они выделили яйца от зараженных родителей, вырастили их в стерильной среде, и когда личинки вылупились вместе с ерсиниями, это стало убедительным доказательством вертикальной передачи — прорывом в нашем понимании жизненного цикла чумы.

Однако на этом история не заканчивается. Многие вопросы остаются без ответа. Могут ли бактерии, передающиеся на яйца блох, затем инфицировать грызунов или людей? Как именно Y. pestis попадает из средней кишки в репродуктивные органы?

Это исследование является важным элементом в раскрытии тайн скрытых путей передачи чумы. Хотя еще многое предстоит изучить, это открытие проливает свет на ранее неизвестный аспект жизненного цикла чумы, приближая нас на шаг к пониманию и борьбе с этой древней угрозой.

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