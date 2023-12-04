Виноват не шоколад. Назван неочевидный продукт, повинный в развитии диабета

Исследователи перечислили список продуктов, которые повышают риск развития диабета II типа и среди них нет сладостей.

Новое и уже второе по счету исследование показало, что продукты, подвергшиеся ультраобработке (UPF), наносят серьезный вред нашему здоровью, пишет DailyMail.

Десятилетиями продукты питания, содержащие определенного рода добавки, подвергались критике из-за риска развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты даже призывали исключить из рациона ультраобработанные продукты, где искусственных ингредиентов больше, чем натуральных.

В новом же исследовании ученые из Южной Кореи выяснили, что такие продукты как пицца, лапша, мороженое, колбаса и ветчина повышают риск развития диабета II типа.

При этом, согласно новым данным, высокое потребление шоколада и сладостей было связано с более низким развитием диабета.

Дело в том, что продукты UPF содержат ингредиенты, которые люди зачастую не добавляют при приготовлении домашней еды. Например, такие добавки включают химикаты, красители, подсластители и консерванты, которые продлевают срок годности продукта.

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Готовые блюда, мороженое и томатный кетчуп – лучший пример продуктов, которые попадают в список UPF. Также это продукты с низкой питательной ценностью, поскольку они содержат больше сахара, соли и жира.

В своей работе исследователи из Корейского университета в Сеуле проанализировали данные более чем 7 тыс. человек в возрасте от 40 до 69 лет. Опрос включал в себя данные по 103 различных продуктах и то, как их употребляли испытуемые.

В начале шкалы были люди, у которых объем употребления UPF составлял менее 1,6% от их ежедневного потребления пищи в граммах. На другом конце шкалы были люди, которые употребляли до 44,9% UPF от своего ежедневного рациона.

Наиболее часто употребляемыми ультраобработанными продуктами были газированные напитки и лапша быстрого приготовления.

За период наблюдения, который составил в среднем 15 лет, диабет II типа развился у 1187 участников.

Исследование показало, что у испытуемых, которые ели больше всего UPF в своем ежедневном рационе, риск развития диабета был на 34% выше, чем у тех, кто отказывался от вредной еды.

Ученые также отмечают, что риск развития болезни особенно возрастал при употреблении ветчины и колбасы. Также увеличивало риск употребление мороженого, лапши быстрого приготовления и газированных напитков.

Неожиданным оказалось то, что эффект от употребления сладостей и шоколада был прямо противоположный.

Исследование связало употребление сладких лакомств со снижением риска на 22%.

Авторы предполагают, что это связано с высоким содержание флавоноидов в шоколаде. Ранее было доказано, что это питательное вещество повышает чувствительность к инсулину и наиболее сконцентрировано в качественном черном шоколаде.

"Наши данные показывают, что высокое потребление продуктов, подвергшихся ультраобработке, особенно ветчины, колбасы, лапши, мороженого и газированных напитков, связано с повышенным риском развития диабета II типа у взрослых людей", — говорится в исследовании.

Напомним, ученые приравняли нездоровую пищу к алкоголю, табаку и кокаину. Эксперты требуют от ВОЗ признать употребление нездоровой пищи настоящей зависимостью, как алкоголизм или наркомания.