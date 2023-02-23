Зависимость от пиццы. Ученые приравняли нездоровую пищу к алкоголю, табаку и кокаину

Эксперты требуют от ВОЗ признать употребление нездоровой пищи настоящей зависимостью, как алкоголизм или наркомания.

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Международная экспертная группа приравняла риски зависимости от нездоровой пищи к рискам зависимости от алкоголя, табака и даже таких наркотиков, как кокаин. Ученые требуют от ВОЗ признать зависимость от фаст-фуда расстройством пищевого поведения, пишет DailyMail.

Рацион с большим содержанием сахара, а также полного ультрапереработанных продуктов приводит к ожирению, которое в свою очередь, может обернуться смертельно опасными осложнениями.

Британская организация Public Health Collaboration (PHC) обратилась к ВОЗ с просьбой признать зависимость от нездоровой пищи настоящей болезнью, связанной с употреблением психоактивных веществ. В международном списке таких болезней находятся пристрастия к алкоголю, сигаретами и наркотикам. В 2018 году в него также вошло "игровое расстройство", такое решение было принято на основании десятилетий изучения влияния компьютерных игр на людей.

По мнению ученых, тяга к нездоровой пище подпадает под определение ВОЗ аддиктивного поведения – повторяющегося и неконтролируемого употребления чего-либо, в настолько больших дозах, что это может принести вред.

"Мы проводим кампанию за то, чтобы эта пищевая зависимость была наконец-то признана настоящей зависимостью, чтобы люди могли получить квалифицированную помощь и избавиться от тяги к ультраобработанной пище. Мы полагаем, что именно эта зависимость частично повинна в нынешней эпидемии ожирения, диабета и психических заболеваний", — говорит дипломированный клинический и медицинский психолог и член организации PHC Джен Урвин.

По ее словам, появляется все больше доказательств того, что продукты с высоким содержанием сахара и жиров, вызывают привыкание.

Как известно, термин "пищевая зависимость" впервые был введен в 1956 году. В недавнем исследовании Мичиганского университета говорится, что такие продукты, как пончики и пицца подходят под все критерии, согласно которым сигареты были признаны наркотиком в 1990-х годах.

К этим критериям относятся компульсивное употребление, изменяющееся настроение в следствии воздействия на мозг, а также наличие ингредиентов в продукте, которые увеличивают к нему тягу.

В целом ученые сходятся во мнении, что "ожирение движется в неправильном направлении". Людей с ожирением часто представляют как "здоровых людей, которые сделали свой выбор", хотя на самом деле зависимость могла сделать этот выбор за них.

Напомним, что недавнее исследование показало, как действует на человека нездоровая пища и что с этим делать. Большое количество жиров в еде, по-видимому, снижает способность людей регулировать аппетит и потребление калорий.