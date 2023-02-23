Залежність від піци. Вчені прирівняли нездорову їжу до алкоголю, тютюну та кокаїну

Експерти вимагають від ВООЗ визнати вживання нездорової їжі справжньою залежністю, як алкоголізм чи наркоманія.

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Міжнародна експертна група прирівняла ризики залежності від нездорової їжі до ризиків залежності від алкоголю, тютюну та навіть таких наркотиків, як кокаїн. Учені вимагають від ВООЗ визнати залежність від фаст-фуду розладом харчової поведінки, пише DailyMail.

Раціон із великим вмістом цукру, а також повного ультраперероблених продуктів призводить до ожиріння, яке, зі свого боку, може обернутися смертельно небезпечними ускладненнями.

Британська організація Public Health Collaboration (PHC) звернулася до ВООЗ із проханням визнати залежність від нездорової їжі справжньою хворобою, пов'язаною з вживанням психоактивних речовин. У міжнародному списку таких хвороб знаходяться пристрасті до алкоголю, цигарок і наркотиків. У 2018 році до нього також увійшов "ігровий розлад", таке рішення було ухвалено на підставі десятиліть вивчення впливу комп'ютерних ігор на людей.

На думку вчених, потяг до нездорової їжі підпадає під визначення ВООЗ адиктивної поведінки — повторюваного і неконтрольованого вживання чогось, у великих дозах, що це може завдати шкоди.

"Ми проводимо кампанію за те, щоб ця харчова залежність була нарешті визнана справжньою залежністю, щоб люди могли отримати кваліфіковану допомогу і позбутися тяги до ультраобробленої їжі. Ми вважаємо, що саме ця залежність частково винна в нинішній епідемії ожиріння, діабету та психічних захворювань", — каже дипломована клінічна та медична психологиня та членкиня організації PHC Джен Урвін.

За її словами, з'являється все більше доказів того, що продукти з високим вмістом цукру та жирів викликають звикання.

Як відомо, термін "харчова залежність" вперше було введено у 1956 році. У нещодавньому дослідженні університету Мічигану говориться, що такі продукти, як пончики і піца підходять під всі критерії, згідно з якими сигарети були визнані наркотиком у 1990-х роках.

До цих критеріїв належать компульсивне вживання, манливий настрій через вплив на мозок, а також наявність інгредієнтів у продукті, які збільшують до нього тягу.

Загалом учені сходяться на думці, що "ожиріння рухається у неправильному напрямку". Людей з ожирінням часто представляють як "здорових людей, які зробили свій вибір", хоча насправді залежність могла зробити цей вибір за них.

Нагадаємо, що нещодавнє дослідження показало, як діє на людину нездорова їжа і що з цим робити. Велика кількість жирів у їжі, мабуть, знижує здатність людей регулювати апетит і споживання калорій.