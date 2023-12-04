Защитит и укрепит сердце. Ученые узнали, что веганская диета имеет ряд преимуществ

Новое исследование, в первую очередь изучавшее не снижение веса при растительной диете, а ее влияние на наше здоровье, открыло удивительные положительные свойства подобной стратегии питания.

Недавнее исследование, в котором приняли участие близнецы, придерживающиеся веганской диеты, выявило значительные преимущества для здоровья. В этом инновационном исследовании было набрано 22 пары здоровых однояйцевых близнецов, чтобы исключить такие переменные, как генетика, воспитание и образ жизни. Близнецы были разделены на две группы, обе из которых придерживались здоровой диеты, богатой овощами, бобовыми, фруктами, цельным зерном, орехами и семенами. Ключевым отличием было то, что один близнец из каждой пары потреблял умеренное количество мяса, а другой придерживался строго растительной диеты, пишет ScienceAlert.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Согласно результатам исследования, проведенного под руководством диетолога Кристофера Гарднера из Стэнфордского университета, уже через два месяца у близнецов-веганов на 20 % снизился уровень инсулина, значительно уменьшился вес и снизился уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — белка, связанного с сердечными заболеваниями и инсультом. Идеальный уровень ЛПНП — менее 100 мг/лп, и если у всеядных близнецов он снизился со 118,5 до 116,1 мг/лп, то у веганской группы он впечатляюще упал со 110,7 до 95,5 мг/дл.

Исследование первоочередно было направлено не на снижение веса, а на изучение влияния диеты на здоровье. Участникам было предписано есть до насыщения, без каких-либо ограничений по количеству потребляемой энергии. В обеих группах наблюдалось улучшение состояния сердечно-сосудистой системы, но наибольшие преимущества были отмечены у тех, кто придерживался веганской диеты. В исследовании также было отмечено снижение уровня витамина B12 в группе веганов, что является распространенной проблемой при растительной диете и может потребовать приема добавок.

Несмотря на некоторое сопротивление сообщества веганству и проблемы, которые оно создает для людей с определенными диетическими заболеваниями, исследование подчеркивает неоспоримые преимущества растительной диеты для здоровья. Эти преимущества включают в себя потерю веса, снижение кровяного давления, уменьшение риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Гарднер подчеркивает важность включения в свой рацион большего количества растительной пищи, а не строгого следования веганству. Он отмечает, что веганская диета может улучшить состояние кишечных бактерий и замедлить старение за счет сокращения потери теломер. Данное исследование выступает за сбалансированный подход, поощряя переход к более здоровому питанию, а не жесткое следование веганству, стремясь к более широкому изменению диетического мышления и привычек, подчеркивают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что наука опровергла полезность диеты по группе крови. Хотя идея приема пищи в зависимости от группы крови звучала свежо и интригующе, реальность оказалась не столь радужной, а ограничения диеты могут принести больше вреда, чем пользы.

Также Фокус писал о суповой диете, способной предотвратить опасное заболевание печени. Диета "супы и шейки" показала многообещающие результаты в недавнем исследовании по лечению заболеваний печени, которые несут более серьезные последствия для здоровья.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.