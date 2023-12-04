Проклятие Хичкока. Нечто заставило около 1000 птиц врезаться в здание и погибнуть (фото)

Исследователи опасаются, что в дальнейшем подобных ситуаций с массовой гибелью пернатых будет становиться все больше.

Около тысячи перелетных птиц погибли в результате столкновения с освещенным стеклянным зданием в Чикаго. Это удивительное и весьма пугающее событие, будто вдохновленное фильмами Хичкока, однако в действительности, по словам исследователей, причиной трагедии в мире пернатых стало вовсе не проклятие, а люди, пишет SciTechDaily.

Группа исследователей из Университета штата Колорадо изучила этот случай массовой гибели птиц и пришла к выводу, что причиной этого катастрофического события стало световое загрязнение. По мнению исследователей, полученные ими результаты подтверждают, что огни городов чрезвычайно влияют на структуру миграции птиц, создавая значительный риск для их выживания.

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Отметим, что подобные массовые гибели птиц из-за светового загрязнения встречаются крайне редко, однако ученые опасаются, что они могут участиться. В ходе исследования ученые использовали данные метеорологических радаров для составления карты плотности остановок птиц в США и обнаружили, что искусственный свет является главным индикатором того, где птицы в конце концов приземляются. Теперь ученые полагают, что огни города буквально заманивают птиц в том, что называется "экологической ловушкой".

Сотни певчих птиц погибли в Чикаго Фото: Twitter

По словам ведущего автора исследования, доцента кафедры биологии рыб, дикой природы и охраны природы Кайла Хортона, здания, которые приводят к столкновению, уменьшению среды обитания, дефициту еды и большему количеству людей и кошек, могут сделать города неподходящими местами для отдыха перелетных птиц. Городские парки, вероятно, могли бы стать приемлемыми местами для отдыха птицы, но с другой стороны им придется там конкурировать за ограниченные ресурсы.

По словам Хортона, миграция птицы сама по себе является рискованным и изнурительным периодом жизни пернатых. Ежегодно птицы мигрируют на сотни и тысячи километров, попутно сжигая половину своей массы тела, а потому поиск места, подходящего для отдыха и "дозаправки" является чрезвычайно важным для птиц. Фактически, если птицы лишены таких пит-стопов, они оказываются в затруднительном положении.

В своем исследовании ученые объединили более 10 миллионов радиолокационных наблюдений с ландшафтной и другой информацией о местах, чтобы попытаться объяснить, почему птицы предпочитают отдыхать в тех или иных конкретных местах. Ученые обнаружили, что световое загрязнение является вторым предиктором плотности остановок. При этом главным фактором оставалась высота, которая дает контекст того, куда летят птицы, но, увы, не объясняет, почему они летят именно туда.

Массовая гибель птиц в Чикаго Фото: Twitter

В результате ученые пришли к выводу, что световое загрязнение несет непосредственную угрозу для перелетных птиц, однако оно также вредит и людям, например:

нарушает циркадные ритмы;

повышает риск депрессии;

бессонницы;

сердечно-сосудистых заболеваний;

рака.

По словам команды, модернизация окон наклейками, например точками или линиями с сеткой, способно предотвратить столкновения птиц со зданиями. Также может помочь снижение яркости и смягчение цвета света. Яркий белый или синий свет вреден для дикой природы, а более теплые оттенки, такие как красный, оранжевый и желтый, менее привлекательны.

Ранее Фокус писал о том, что ученые изучили мозг птиц, живших 80 млн лет назад: помогла черепная коробка и 3D моделирование.