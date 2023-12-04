Солнцестояние, яркий Меркурий и два метеорных потока: когда это можно увидеть в декабре

Последний месяц года будет насыщенным в плане интересных астрономических событий.

Для всех жителей Северного полушария, когда наступают самые темные дни в году, более холодный и менее влажный воздух делает декабрь лучшим временем для наблюдения за разными астрономическими событиями. На что стоит обратить особое внимание при наблюдении за ночным небом в декабре 2023 года, пишет Popular Science.

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6-8 декабря — яркий Меркурий

Начиная с понедельника, 4 декабря, в ночном небе можно наблюдать за планетой Меркурий, которая в ближайшие дни будет находиться дальше всего от Солнца. В период с 6 по 8 декабря Меркурий будет находиться в самой высокой точке в ночном небе.

Для наблюдения за самой маленькой планетой нужно использовать бинокль или небольшой телескоп и смотреть на юго-запад примерно через 30 минут после заката Солнца. Меркурий в это время будет виден всего в течение получаса. Из-за того, что Меркурий находится дальше всего от Солнца он будет выглядеть очень ярким.

13 и 14 декабря – пик метеорного потока Геминиды

Если вы любите наблюдать за так называемыми "падающими звездами", то стоит провести наблюдение за пиком активности метеорного потока Геминиды. Это один из самых сильных метеорных потоков, потому как в самую темную ночь можно увидеть, как в атмосфере сгорает до 120 метеоритов каждый час.

Согласно прогнозам ученых, в этом году Геминиды можно наблюдать в ночь на 13 и на 14 декабря. Примерно в 2 часа ночи будет заметна самая большая активность метеорного потока. Вести наблюдение за этим явлением не должна помешать растущая Луна, которая будет отражать не так много солнечного света.

Метеорные потоки в основном представляют собой камни, отколовшиеся от комет, но появление потока Геминиды связывают с необычным астероидом Фаэтон. Считается, что именно он создает обломки, во время сближения с Солнцем. Как же писал Фокус, этот астероид также имеет хвост, как у комет, и ученые нашли вероятную причину его возникновения.

Если вы любите наблюдать за так называемыми "падающими звездами", то стоит провести наблюдение за пиком активности метеорного потока Геминиды Фото: space.com

22 декабря – зимнее солнцестояние

Поскольку ось Земли всегда находится под наклоном, то в день солнцестояния одна половина планеты направлена от Солнца, а другая половина — к нему. Технически зимнее солнцестояние длится лишь мгновение, когда Северное полушарие наклонено настолько далеко от Солнца, насколько это возможно.

22 декабря, во время зимнего солнцестояния, будет самый короткий день в этом году. То есть ночь будет длиннее всего. Уже с 23 декабря продолжительность светового дня начнет увеличиваться до летнего солнцестояния в июне.

В этот день Солнце будет находиться ниже всего над горизонтом.

21 и 22 декабря – пик метеорного потока Урсиды

Если вы не сможете увидеть пик метеорного потока Геминиды, то еще будет шанс увидеть "падающие звезды" во время следующего подобного астрономического явления. Согласно прогнозам ученых, пик метеорного потока Урсиды наступит в ночь на 21 и 22 декабря. Этот поток не такой мощный, как Геминиды, но все же можно наблюдать за падением до 20 метеоритов в час.

В это время Луна приближается к своей полной фазе, а потому может немного помешать отраженным светом Солнца наблюдать за потоком Урсиды. Для того чтобы увидеть Урсиды, нужно найти на небе созвездие Малая Медведица, ведь кажется, что этот поток прибывает их этого региона космоса. На самом деле поток Урсиды создан обломками короткопериодической кометы 8P/Туттля.

27 декабря – полная Луна

Считается, что последнее полнолуние в 2023 году будет очень ярким. Хотя Луна уже будет почти полностью видна еще до 27 декабря, а именно 25 и 26 числа, когда диск нашего спутника будет освещен светом Солнца. При этом полная Луна в декабре будет находится дольше над горизонтом, чем во время предыдущих подобных событий в этом году.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, чем на самом деле пахнет космос.