Зародился вместе с Солнечной системой: ученые разгадали загадку астероида Фаэтон

Астероид, который появился во время зарождения Солнечной системы, долгое время озадачивал ученых. Но теперь его загадка разгадана.

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В течение более 10 лет астрономы пытаются решить загадку околоземного астероида Фаэтон, шириной примерно 5 км, который подлетает к Солнцу ближе, чем все другие астроиды, которые имеют имена, а не цифровые обозначения. Когда космический камень подлетает на максимально близкое расстояние к нашей звезде, то у него появляется хвост, такой же, как у комет. В этом году ученые уже представили одну из версий происхождения этого хвоста, но авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, предложили новую гипотезу, пишет Space.

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По словам ученых, если бы хвост Фаэтона, который формируется за счет выброса материла с его поверхности, состоял из льда и углекислого газа, как у комет, то его было бы видно даже вдали от Солнца. Но этого не происходит.

Поэтому авторы исследования предложили новую гипотезу относительно того, из чего состоит астероид Фаэтон, которая объясняет, почему у камня появляется хвост во время его сближения с Солнцем. Анализ наблюдений за астероидом показывает, что вероятно он принадлежит к редкому классу космических камней.

По словам ученых, спектр излучения Фаэтона соответствует тому, который обнаружен у класса астероидов под названием углеродистые хондриты группы CY. Например, известные астероиды Рюгу и Бенну, образцы породы с которых уже были доставлены на Землю, принадлежат к группам CI и CM соответственно.

Астероид, который появился во время зарождения Солнечной системы, долгое время озадачивал ученых. Но теперь его загадка разгадана. Иллюстрация Фото: NASA

Сейчас астрономы считают, что все три группы астероидов возникли во время зарождения Солнечной системы более 4 млрд лет назад. На этих камнях обнаружены признаки химического процесса, в котором вода соединяется с другими молекулами с образованием силикатных и карбонатных веществ. Но только астероиды группы CY показывают признаки высыхания и разложения из-за нагрева солнечным излучением. Также эти камни содержат много сульфида железа, что говорит об их уникальном происхождении.

Исследование показало, что астероид Фаэтон принадлежит к редкому классу камней из-за выявленных в его составе оливина, карбонатов, сульфида железа и оксидных минералов. Карбонаты в астероиде указывают на изменение содержания воды, то есть на высыхание, а оливин указывает на процесс разложения слоистых силикатов под действием высоких температур. Ученые считают, что именно нагрев астероида во время его сближения с Солнцем может влиять на минералы в составе камня, которые выпускают газ.

По мере того, как астероид приближается к Солнцу, температура его поверхности может подняться до 800 градусов Цельсия, а этого, как считают ученые, достаточно для того, чтобы карбонаты выделяли углекислый газ, а слоистые силикаты выделяли водяной пар и серный газ.

Ученые предполагают, что давление газа, который выделяется при нагревании астероида, может привести к разрушению породы, и таким образом образуются частицы пыли. Они улетают с поверхности астероида и таким образом образуется его хвост. Но появляется он только, когда камень находится близко к Солнцу.

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