Раскрыт еще один секрет скрытных "неубиваемых" тихоходок: выбирают партнеров по запаху

Крошечные выносливые создания не перестают удивлять ученых — на этот раз им удалось узнать, как тихоходки ищут партнеров и спариваются.

Тихоходки, также известные как "водяные медведи", способны переносить экстремальные условия, раз за разом удивляя исследователей. Например, уже известно, что эти крошечные создания могут пережить комбинированное воздействие космического вакуума, космического излучения и ультрафиолетового излучения, пишет Live Science.

В то же время визуально самцов и самок тихоходок чрезвычайно сложно отличить, а потому едва ли они выбирают друг друга лишь по внешнему виду. Ученые обнаружили, что у тихоходок есть различия в размерах, однако отсутствуют явные второстепенные черты. В результате ученые не могли понять, как большинство из 1300 видов тихоходок находят себе пару.

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Теперь ученые полагают, что эти чрезвычайно выносливые существа ориентируются на запах. Исследователи предполагают, что самки способны испускать химический сигнал, который соблазняет самцов. Отметим, еще до исследования у ученых появилась теория о том, что микроскопические тихоходки используют химический сигнал, чтобы подобрать себе пару. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы проверить эту теорию.

По словам соавтора исследования, докторанта из Университета Ювяскюля в Финляндии Жюстина Чартрена, они с коллегами поместили самку тихоходки в одну "закрытую" арену, а в другую — самца, еще одна тихоходка была размещена между ними. Далее ученые наблюдали за крохотными существами, в особенности за средним водяным медведем.

Результаты исследования показали, что в водной среде самцы проводили больше времени рядом с самками. В результате ученые предположили, что самцы чувствуют запах самок и соблазняются им. Далее ученые сосредоточились на понимании того, могут ли тихоходки следовать за химическим следом, если находятся не в воде, а в другой среде.

В результате они поместили водных медведей в желеобразное вещество — агар. Ученые выпустили сначала одну тихоходку, а затем другую и наблюдали за ними. Результаты показали, что ни один из участников эксперимента не следовал по пути другого. Однако, по словам Чартрена, порой они замечали, что самцы могли следовать по пути самки, если случайно сталкивались с ней. При этом самки в основном игнорировали самцов, в то время как самцы часто меняли курс, чтобы двигаться рядом с самками.

В результате ученые предполагают, что тихоходки в действительности могут находить партнеров противоположного пола лишь в водной среде. При этом лишь самцы активно ищут самок для спаривания, тогда как самки в большинстве своем игнорируют самцов.

Ранее Фокус писал о том, что неубиваемые тихоходки однажды могут спасти человечество.