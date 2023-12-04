Спасительный визит к врачу. Ученые рассказали о важности обследования у стоматологов

Своевременный визит к стоматологу может означать не просто разницу между сохранением проблемного зуба и его удалением, а вовремя диагностированное начало развития хронических заболеваний, не связанных с ротовой полостью.

Новаторское исследование выявило новую роль стоматологов в общественном здравоохранении. Исследование, проведенное в двух стоматологических клиниках общего профиля, сочетало регулярные стоматологические осмотры со скринингом на факторы риска хронических заболеваний. Они включали в себя проверку артериального давления, уровня глюкозы в крови, холестерина, индекса массы тела (ИМТ) и соотношения объема талии к росту. Цель заключалась в том, чтобы выявить ранние признаки таких заболеваний, как болезни сердца и диабет, пишет Knowridge.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Результаты оказались ошеломляющими. Среди более чем 500 пациентов было обнаружено большое количество тревожных признаков: 78 % имели повышенное кровяное давление, более половины — нездоровый индекс массы тела, почти 40 % — высокое соотношение объема талии к росту, 17 % — высокий уровень холестерина и 3 % — повышенный уровень глюкозы в крови. Тем, у кого результаты оказались тревожными, было рекомендовано обратиться к врачу для дальнейшего лечения.

Эта инициатива была направлена не только на выявление проблем со здоровьем, но и на подготовку специалистов-стоматологов. Стоматологи и гигиенисты-терапевты узнали, как проводить такие обследования и направлять пациентов к нужным медицинским услугам. Исследование, проведенное в сотрудничестве между Стоматологической школой Пенинсулы и Стоматологической больницей при Королевском ливерпульском университете, демонстрирует, как команды стоматологов могут помочь в выявлении рисков хронических заболеваний.

Однако исследование также указывает на некоторые проблемы, например, на необходимость четких рекомендаций и эффективной коммуникации, чтобы не запутать пациентов. Тесное сотрудничество между стоматологическими и общими медицинскими службами имеет решающее значение для успеха этого подхода. Это соответствует планам систем здравоохранения по развитию совместной медицинской помощи, направленной на раннее выявление заболеваний, связанных с сердцем.

Доктор Джанин Доути из Стоматологической больницы при Королевском ливерпульском университете, возглавлявшая исследование, подчеркивает важность таких обследований, особенно для пациентов, которые посещают стоматолога чаще, чем терапевта.

В заключение следует отметить, что данное исследование — это призыв к стоматологам применять более целостный подход к уходу за пациентами. Включение скринингов здоровья в процедуру стоматологических визитов, может сыграть важную роль в раннем выявлении хронических заболеваний, что в конечном итоге улучшит здоровье населения, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли заново отращивать здоровые зубы. Препарат уже был успешно протестирован на животных, а теперь настала очередь людей.

Также Фокус писал о том, что пренебрежительное отношение к гигиене рта уменьшает мозг. Исследователи обнаружили, что плохая гигиена полости рта грозит уменьшением объема мозга и уменьшает умственные способности.