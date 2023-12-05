Из большой дыры на Солнце к Земле улетел быстрый солнечный ветер: даты геомагнитной бури (видео)

Космический аппарат NASA зафиксировал появление огромного темного пятна на нашей звезде.

Ученые прогнозируют, что высокоскоростной поток солнечного ветра, который вырвался из огромной корональной дыры станет причиной появления геомагнитных бурь на Земле. Они будут влиять на нашу планету в течение нескольких дней, пишет IFLScience.

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Космический аппарат Solar Dynamics Observatory зафиксировал появление на Солнце огромной корональной дыры, из которой вырвался поток плазмы, ставший частью солнечного ветра. Этот высокоскоростной солнечный ветер уже достиг нашей планеты и во вторник, 5 декабря на Земле появилась умеренная геомагнитная буря, которая будет оказывать свое влияние в течение ближайших нескольких дней.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США считают, что из-за небольшой мощности геомагнитной бури никаких негативных последствий для работы связи, систем навигации и энергосистем ожидать не стоит.

Корональные дыры, хотя и имеют устрашающий вид, имеют более низкую температуру и плотность, чем окружающая плазма на Солнце. Часто они появляются в полярных регионах Земли, но иногда возникают и в других участках Солнца.

Корональные дыры, хотя и имеют устрашающий вид, имеют более низкую температуру и плотность, чем окружающая плазма на Солнце Фото: NASA

В этих дырах магнитное поле примерно в 2,5 тысячи раз сильнее, чем магнитное поле Земли и даже выше, чем в других регионах Солнца. Из-за сильного магнитного поля магнитное давление увеличивается, в то время как окружающее атмосферное давление уменьшается. Это приводит к снижению температуры плазмы по сравнению с окружающей средой из-за того, что сильное магнитное поле мешает перемещению более горячей плазмы из недр нашей звезды.

По словам ученых, появлению таких огромных корональных дыр, вместе с с увеличением количества солнечных пятен свидетельствует о том, что пик активности Солнца действительно наступит раньше, чем ожидалось.

Разная активность Солнца проявляется в течение солнечных циклов, которые длятся 11 лет. В это время существуют периоды низкой активности, или солнечный минимум, и высокой активности, или солнечный максимум.

Предварительные прогнозы показывали, что максимум активности Солнца в новом цикле, который начался в 2019 году, должен наступить в середине 2025 года. Но несколько исследований, проведенных в этом году показали, что на самом деле солнечный максимум наступит в январе 2024 года и высокая солнечная активность будет наблюдаться до октября. Это значит, что количество солнечный пятен возрастет, в том числе будет больше корональных дыр.

В результате будут чаще происходить выбросы энергии и плазмы с Солнца в космос и если они будут достигать Земли, то геомагнитные бури разной мощности в следующем году станут очень частым явлением.

Как уже писал Фокус, во время полного солнечного затмения в апреле 2024 года в связи с высокой активностью Солнца будет лучше всего видна солнечная корона. Это верхняя часть атмосферы Солнца, которая в ином случае не видна с Земли.

Также Фокус писал о том, что в декабре в ночном небе можно будет наблюдать за появлением яркого Меркурия и двух метеорных потоков. Один из них вызван очень странным астероидом.