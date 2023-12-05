Ледяной гигант "проснулся" впервые за 30 лет: ученые засняли движение крупнейшего айсберга Земли

Гигантская глыба льда начала движение после 30 лет "спячки" и теперь уплывает в Южный океан, ученым удалось к нему приблизиться.

Самый большой в мире айсберг, известный как А23а, отделился от шельфового ледника Филчнера еще в 1986 году, однако затем он наткнулся на мель, где и провел неподвижно последние 30 лет. Еще в 2020 году ученые заметили, что гигантская глыба льда "проснулась", однако самый большой айсберг Земли начал свое движение лишь на прошлой неделе, пишет Daily Mail.

Размеры гигантской движущейся глыбы льда весьма впечатляющие: его площадь достигает 400 квадратных километров, тогда как ширина составляет около 400 метров. На днях ученым из Британской антарктической службы (BAS) удалось заснять этого гиганта: исследователи засняли, как самый большой айсберг в мире уверенно движется в Южный океан, пошевелившись впервые за три десятилетия.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам команды, удивительные кадры были сняты с помощью RRS Sir David Attenborough — на них видно, как огромная глыба льда простирается далеко вдаль за пределы исследовательского судна. По словам главного сотрудника RRS сэра Дэвида Аттенборо и руководителя науки о полярных океанах в BAS, доктора Эндрю Мейерса, то, что маршрут айсберга из моря Уэдделла проходил прямо на запланированному пути исследовательского судна, стало настоящей удачей. Более того, ученым повезло, что на борту была подходящая команда, а потому ученые воспользовались шансом по полной.

Невероятные кадры предоставили новый взгляд на самый большой в мире айсберг Фото: British Antarctic Survey

Мейерс также отмечает, что они с коллегами были заворожены невероятными размерами айсберга — он простирается настолько далеко, насколько хватает глаз. К счастью, ученым удалось не только заснять движение самого большого айсберга в мире, но также взять с него образцы.

Авторы исследования надеются, что добытые ими образцы помогут понять, как изменение климата влияет на Южный океан и организмы, обитающие в нем. По словам биоеохимика Лауры Тейлор, ученым уже известно, что гигантские глыбы льда способны обеспечивать питательными веществами воды, через которые они проходят, создавая процветающие экосистемы в менее продуктивных районах.

Невероятные кадры предоставили новый взгляд на самый большой в мире айсберг Фото: British Antarctic Survey

В то же время учены до сих пор не понимают, какое значение в этом процессе играют отдельные айсберги, их масштаб и происхождение. Чтобы выяснить это, они с коллегами взяли пробы поверхностных вод позади движения А23а, в непосредственной близости от и перед маршрутом айсберга. Ученые надеются, что собранные образцы, позволят им определить, какая жизнь развивается вокруг А23а, а также то, как гигантские глыбы льда влияют на углерод в океане и его баланс с атмосферой.

Предполагается, что самый большой айсберг в мире будет унесен Антарктическим циркумполярным течением в "аллею айсбергов". Однако ученые все еще не до конца уверены, по какому пути будет двигаться А23а дальше — это покажет время.

Невероятные кадры предоставили новый взгляд на самый большой в мире айсберг Фото: British Antarctic Survey

Ранее Фокус писал о том, что самый большой айсберг на Земле движется впервые за 30 лет: катастрофы не избежать.