Мозг пытается защититься. Раскрыто то, что вызывает у людей ужасный шум в ушах

Долгое время ученые не понимали, почему возникает непрекращающийся звон в ушах, но, похоже, теперь им удалось найти ответ.

Тиннитус, также известный как надоедливый шум или звон в ушах, истязает 10-15% взрослых людей во всем мире. Звуки могут выражаться в виде звона, рева или жужжания, причем у некоторых шум в ушах приходит и уходит, тогда как у других является стойким и считается хроническим — длится более 3 месяцев, пишет Science Alert.

Несмотря на широкое распространение этого недуга, шум в ушах долгое время оставался медицинской загадкой. Однако теперь ученые считают, что смогли разгадать ее: исследователи обнаружили доказательства, подтверждающие ведущую теорию о том, что фантомный шум генерируется гиперактивными нервами, которые не способна отключить наша нервная система.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новое исследование было проведено учеными из Массачусетского центра Eye and Ear. Известно, что шум в ушах, как правило, связан с каким-либо нарушением уха:

воздействием шума;

потерей слуха;

травмой;

закупоркой;

инфекцией.

По словам слухового физиолога Стефана Мезона, который также участвовал в исследовании, помимо постоянно звона, симптомы шума в ушах могут быть весьма изнурительными для большинства пациентов, вызывая:

проблемы со сном;

социальную изоляцию;

беспокойство;

депрессию;

негативно влияет на производительность труда;

снижает качество жизни.

До этого момента ученые не совсем понимали механизм возникновения шума в ушах, а потому не могли решить эту проблему. Однако основная теория заключалась в том, что звук возникает в нервах, которые обычно отвечают за передачу звуковой информации в мозг. Фактически, сторонники этой теории предполагают, что это своеобразный способ нашего мозга компенсировать потерю или отсутствие слуха.

В новом исследовании ученые сосредоточились на шуме в ушах у слышащих людей. В общей сложности в исследовании приняли участие 294 человека в возрасте от 18 до 72 лет с "нормальным слухом". При этом 29 реципиентов испытывали постоянный шум в ушах в течение более полугода, 64 человека — менее полугода либо страдали от периодического шума, остальные — никогда не страдали от этого недуга.

В результате ученым удалось обнаружить связь между хроническим шумом в ушах и дегенерацией кохлеарного нерва (CND). Отметим, что этот улитковый нерв может быть поврежден в результате чрезмерного воздействия звука или нормального старения, даже если сенсорные клетки остаются неповрежденными. При этом ученые также обнаружили, что степень шума в ушах фактически зависела от реакции улиткового нерва.

Люди с шумом в ушах, как правило, имеют более слабый мышечный рефлекс среднего уха, который призван защищать наши уши от громких низкочастотных звуков, таких как бас в ночном клубе. У них также был более сильный оливокохлеарный рефлекс, который обычно помогает нам обрабатывать шумы, распределенные по широкому участку слышимого диапазона. При этом продолжительность шума в ушах зависела от того, насколько ярко выраженными были эти реакции у реципиента.

По словам Мейсона, новая работа исследователей стала подтверждением основной теории, которая существовала ранее, однако потребуются дополнительные реакции. ПО словам ученых, люди не смогут побороть шум в ушах до конца, не понимая механизм его появления.

Ранее Фокус писал о том, что ученые записали шум, который "сводил с ума" американских дипломатов на Кубе.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.