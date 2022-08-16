Хронический шум в ушах. Неизлечимое заболевание могут победить с помощью приложения

Ученые провели успешные клинические испытания на основе мобильных телефонов.

Шум или звон в ушах — дело обычное, большинство людей слышат его время от времени. Однако у 5% населения планеты такие "помехи" вызывают больше, чем просто дискомфорт и становятся мучительными. В результате наблюдаются проблемы со сном, трудности с выполнением повседневных задач, а в худшем случае — может развиться депрессия. Такую особенность восприятия шума в ушах в научном сообществе называют тиннитусом, пишет SciTechDaily.

Ученые безрезультатно ищут лекарство от шума в ушах вот уже 20 лет. Однако появилось обнадеживающие исследование Оклендского университета в новой Зеландии. Исследователи настолько "воодушевились результатами" клинических испытаний на основе мобильных телефонов, что надеются в ближайшее время победить тиннитус.

Для нового исследования была собрана группа из 61 человека, их разделили пополам — 30 и 31 респондент. Первые испытуемые проходили лечение с помощью популярного приложения самопомощи, создающее белый шум. Вторые же — боролись с проблемой с помощью прототипа нового "цифрового политерапевтического средства". Результаты испытания были опубликованы в журнале Frontiers in Neurology: лечение первой группы не принесло успеха, в то время, как во второй — клинически значимые улучшения стали заметны уже через 12 недель.

"Это более важно, чем некоторые из наших предыдущих работ, и, вероятно, окажет прямое влияние на будущее лечение шума в ушах", — говорит доцент аудиологии Грант Серчфилд.

Ранние исследования показывали, что белый шум, целевое консультирование и игры действительно эффективны, однако только для некоторых людей. Новое же приложение поможет облегчить жизнь с тиннитусом всего за 12 недель, а не 12 месяцев — это быстрее и эффективнее.

Ключевым моментом нового метода исследователи считают первоначальную оценку аудиологом — именно он разрабатывает индивидуальный план лечения на основе ряда цифровых инструментов в зависимости от степени шума в ушах.

"То, что делает эта терапия, — это, по сути, перепрограммирование мозга таким образом, что шум в ушах превращается в фоновый шум, который не имеет значения или отношения к слушателю", — говорит доктор Серчфилд.

Результаты исследования впечатлили научное сообщество. По словам доктора Фила Сандера, научного сотрудника в области аудиологии, 65% участников исследования сообщили об улучшении, а некоторые и вовсе утверждают, что оно изменило их жизнь и освободило от шума в ушах. Ученые также отмечают, что даже те, кто не заметили прогресса, смогут помочь в дальнейшей персонализации приложения.

По словам доктор Серчфилд, данное исследование станет лишь началом, в дальнейшем ученые планируют доработать прототип и перейти к более крупным местным и международным исследованиям. По оптимистичным прогнозам — приложение станет доступно уже через полгода.

Напомним, ранее Фокус писал об эффективном на 100% лекарстве от рака. Исследование продемонстрировало беспрецедентные результаты — ремиссия у всех пациентов.