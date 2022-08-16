Хронічний шум у вухах. Невиліковне захворювання можуть перемогти за допомогою програми

Науковці провели успішні клінічні випробування на основі мобільних телефонів.

Шум чи дзвін у вухах — справа звичайна, більшість людей чують його час від часу. Однак у 5% населення планети такі "перешкоди" викликають більше, ніж просто дискомфорт і стають болісними. В результаті спостерігаються проблеми зі сном, труднощі з виконанням повсякденних завдань, а в гіршому випадку може розвинутися депресія. Таку особливість сприйняття шуму у вухах у науковій спільноті називають тинітусом, пише SciTechDaily.

Учені безрезультатно шукають ліки від шуму у вухах вже 20 років. Однак з'явилося обнадійливе дослідження Оклендського університету в Новій Зеландії. Дослідники настільки "надихнулися результатами" клінічних випробувань на основі мобільних телефонів, що сподіваються найближчим часом перемогти тинітус.

Для нового дослідження зібрали групу з 61 людини, їх розділили навпіл — 30 та 31 респондент. Перші випробувані проходили лікування за допомогою популярного застосування самодопомоги, що створює білий шум. Другі боролися з проблемою за допомогою прототипу нового "цифрового політерапевтичного засобу". Результати випробування були опубліковані в журналі Frontiers in Neurology: лікування першої групи не принесло успіху, тоді як у другій клінічно значущі поліпшення стали помітні вже через 12 тижнів.

"Це важливіше, ніж деякі з наших попередніх робіт, і, ймовірно, вплине на майбутнє лікування шуму у вухах", — говорить доцент аудіології Грант Серчфілд.

Ранні дослідження показували, що білий шум, цільове консультування й ігри справді ефективні, проте лише для деяких людей. Новий додаток допоможе полегшити життя з тинітусом всього за 12 тижнів, а не 12 місяців — це швидше й ефективніше.

Ключовим моментом нового методу дослідники вважають початкову оцінку аудіологом — саме він розробляє індивідуальний план лікування на основі низки цифрових інструментів залежно від шуму у вухах.

"Те, що робить ця терапія, — це, по суті, перепрограмування мозку так, що шум у вухах перетворюється на фоновий шум, який не має значення чи стосунку до слухача", — каже доктор Серчфілд.

Результати дослідження вразили наукову спільноту. За словами доктора Філа Сандера, наукового співробітника в галузі аудіології, 65% учасників дослідження повідомили про поліпшення, а деякі взагалі стверджують, що воно змінило їхнє життя та звільнило від шуму у вухах. Учені також зазначають, що навіть ті, хто не помітили прогресу, зможуть допомогти в подальшій персоналізації програми.

За словами доктора Серчфілда, це дослідження стане лише початком, надалі вчені планують доопрацювати прототип і перейти до більших місцевих і міжнародних досліджень. За оптимістичними прогнозами — додаток стане доступним уже через пів року.

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