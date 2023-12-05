Космическая загадка: почему в Солнечной системе есть газовые планеты, но нет газовых спутников

Ученые уже обнаружили каменистые, океанические и ледяные спутники, но газовых так и не нашли.

В Солнечной системе есть каменистые спутники (например, Луна), океанические спутники (например, спутник Юпитера Европа) и спутники из льда (например, спутник Нептуна Тритон), но газовых спутников нет. То есть газовых спутников вообще не существует или Солнечной системе просто не повезло иметь их? Об этом пишет Space.

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На самом деле газовые спутники существуют, хотя их и нет в Солнечной системе. На сегодняшний день астрономы обнаружили только два газовых спутника в нашей галактике. Но самое интересное, что эти спутники являются планетами газовыми гигантами, которые вращаются вращающимися вокруг еще более крупных газовых гигантов.

Как формируются планеты газовые гиганты?

Чтобы понять, почему нет газовых спутников, по крайне мере в нашей Солнечной системе, нужно понимать, как формируются газовые планеты-гиганты. Астрономы считают, что такие планеты формируются двумя способами.

Первый способ – это тот, с помощью которого образовались газовые планеты-гиганты в Солнечной системе. Когда 4,5 млрд лет назад Солнце было окружено диском из газа и пыли, то сначала образовались каменистые тела. Некоторые из них продолжали свой рост так долго, что приобрели очень большую массу и смогли своей сильной гравитацией притянуть большие объемы газа из протопланетного диска. Таким образом в Солнечной системе появились Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Считается, что в центре этих планет находится каменистое ядро, которое намного большое Земли по размерам.

Второй способ состоит в том, что газовые гиганты формируются из участков газовых облаков, которые сжимаются под действием гравитации. Так же появляются и звезды. При этом, как считают ученые таким образом могут появится газовые гиганты, которые могут превышать массу Юпитера только максимум в 3 раза.

Когда 4,5 млрд лет назад Солнце было окружено диском из газа и пыли, то сначала образовались каменистые тела. Некоторые из них продолжали свой рост так долго, что приобрели очень большую массу и смогли своей сильной гравитацией притянуть большие объемы газа из протопланетного диска. Таким образом в Солнечной системе появились Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун Фото: NASA

Почему в Солнечной системе нет газовых спутников?

Большинство спутников в Солнечной системе образовались, как и их родные планеты, то есть с помощью накопления материала на первоначальное каменистое тело. Поскольку газовые гиганты забрали большую часть необходимого материала, то для создания спутников его уже не хватило. То есть спутники не смогли приобрести достаточно массы, чтобы иметь нужную гравитацию для притягивания газа. Только один спутник в Солнечной системе, Титана (спутник Сатурна) смог собрать немного газа, который сформировал его атмосферу. Но это не газовый спутник.

С другой стороны, некоторые спутники в нашей Солнечной системе не формировались вместе с планетой, а их уже в готовом виде захватила гравитация планеты. Например, это произошло у Марса, а также есть примеры таких спутников у Сатурна.

Спутник Сатурна -Титан Фото: NASA

Необычные газовые спутники

Но что если спутник газового гиганта является на самом деле такой же газовой планетой? Ученые считают, что может произойти так, что крупный газовый гигант, масса которого в десятки раз больше массы Юпитера, заставит другую газовую планету (например, с массой Нептуна) вращаться вокруг себя с помощью своей гравитации.

Сейчас ученые считают, что в нашей галактике существует два таких объекта — Kepler 1625b-i и Kepler 1708b-i. Они сами по себе являются газовыми гигантами, но, похоже, они являются спутниками еще более крупных газовых гигантов. Но ученые пока точно не уверены в том, что это именно газовые спутники и необходимы дальнейшие наблюдения, чтобы это подтвердить.

Сейчас ученые считают, что в нашей галактике существует два таких объекта — Kepler 1625b-i и Kepler 1708b-i. Они сами по себе являются газовыми гигантами, но, похоже, они являются спутниками еще более крупных газовых гигантов Фото: space.com

Характеристики этих потенциальных газовых спутников следующие:

Kepler 1625b-i имеет массу, которая в 19 раз больше массы Земли, то есть эта планета-спутник похожа на Нептун. Она вращается вокруг газового гиганта, масса которого в 30 раз больше массы Земли, но диаметр в 2 раза меньше, чем у Юпитера.

Kepler 1708b-i имеет массу, которая в 37 раз больше массы Земли, и планета-спутник вращается во кур газового гиганта, который в 4,6 раза больше Юпитера.

Ученые считают, что скорее всего эти планеты мигрировали в своих звездных системах и их захватила сильная гравитация соседей. Но, несмотря на все это, они, вероятно, не являются настоящими газовыми спутниками. Вместо этого вышеуказанные объекты могут быть примером двойных планет.

Как уже писал Фокус, возле черной дыры в центре Млечного Пути впервые обнаружена звезда не из этого мира.