Самая далекая карликовая планета Солнечной системы имеет важное отличие от Плутона (фото)

Карликовую планету Эрида обнаружили в 2005 году, но ее изучение продолжается и ученые делают новые открытия.

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В 2005 году астрономы обнаружили в поясе Койпера за орбитой Нептуна ранее неизвестный планетоид, который вскоре получил название Эрида. Сейчас это вторая после Плутона самая большая карликовая планета в Солнечной системе. Астрономы продолжают изучать этот объект, о котором до сих пор еще очень мало известно. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, поверхность Эриды сильно отличается от поверхности Плутона, которого можно назвать родственником этой карликовой планеты судя по общим характеристикам, пишет Universe Today.

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Хотя многие наблюдения позволили астрономам получить лучшее представление о размере и массе Эриды, остается много нерешенных вопросов о структуре этой карликовой планеты и ее сравнении с Плутоном. В новом исследовании ученые представили серию моделей, основанных на новых оценках массы спутника Эриды Дисномия. Согласно их результатам, Эрида, вероятно, разделена на конвективную ледяную оболочку и каменное ядро, что отличает ее от Плутона с его проводящей ледяной оболочкой.

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Сейчас известно, что Эрида имеет примерно такой же размер и массу, как и Плутон. Но эта карликовая планета имеет очень эксцентричную орбиту вокруг нашего Солнца. Ближе всего она находится к звезде на расстоянии 38,2 астрономических единиц, а дальше всего – на расстоянии 97,4 астрономических единиц. Если брать последний показатель, то примерно в 2 раза дальше, чем находится Плутон, который также давно считается карликовой планетой.

Эрида (в центре) и ее спутник Дисномия (слева от центра). Снимок телескопа Хаббл Фото: NASA

В течение нескольких месяцев ученые работали над моделями Эриды, которые включали в себя два набора данных. Первый был связан с единственным известным спутником Эриды — Дисномией, и с тем, что два эти объекты всегда обращены друг к другу одинаково.

Сравнительные размеры крупнейших транснептуновых объектов и Земли Фото: Wikipedia

Астрономы могут использовать характеристики вращения и орбиты планет и их спутников, чтобы сделать выводы об определенных свойствах, например, об их внутренней структуре. Согласно наблюдениям, Дисномия имеет диаметр около 615 км, а соотношение масс Дисномии и Эриды составляет 0,0085.

Плутон - самая большая карликовая планета Солнечной системы Фото: NASA

Этот верхний предел массы предоставил второй важный набор данных, которые касаются внутренней структуры Эриды. Ка кпоказало моделирование, Эрида является на удивление диссипативной — концепция термодинамики, при которой система действует вне равновесия. На основании этого ученые определили, что Эрида имеет каменное ядро, окруженное слоем льда и корой, которая, вероятно, конвектирует. Ученые считают, что ядро содержит радиоактивные элементы, которые выделяют тепло и когда оно уходит, то приводит к медленному взбалтыванию льда на поверхности. Это отличает поверхность Эриды от поверхности Плутона, у которого есть проводящая ледяная оболочка.

Ученые надеются, что в ближайшем будущем будут доступны более точные измерения массы Дисномии, а также дополнительные данные о форме Эриды. Это поможет улучшить моделирование. Ученые считают, что поверхность Эриды покрыта очень мягким слоем льда, похожим на слякоть, поэтому поверхность является скорее всего очень гладкой, что также отличает ее от такой же у Плутона.

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