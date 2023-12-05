Возле черной дыры в центре Млечного Пути впервые обнаружена звезда не из этого мира (фото)

Для того, чтобы оказаться там, где была обнаружена звезд, она преодолела расстояние в примерно 50 тысяч световых лет.

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Согласно исследованию, опубликованному в издании Proceedings of the Japan Academy, Series B, астрономы впервые обнаружили рядом со сверхмассивной черной дырой в центре нашей галактики звезду, прибывшую сюда из-за пределов Млечного Пути, пишет Phys.

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Ученые уже обнаружили много звезд, которые находятся в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец А*. Но огромная гравитация черной дыры делает окружающий космос непригодным для того, чтобы здесь появлялись новые звезды. Это значит, что они перемещаются сюда из других регионов галактики, а может быть даже из других галактик. Астрономы обнаружили звезду, названную S0-6, которая находится на расстоянии всего 0,04 светового года от сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.

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Ключевой ингредиент для жизни обнаружен там, где его меньше всего ожидали найти

Ученые выяснили, что ее возраст составляет примерно 10 млрд лет, а химический состав звезды похож на состав звезд, обнаруженных в соседних с Млечным Путем небольших галактиках, таких как Малое Магелланово Облако и карликовая галактика в Стрельце.

Авторы исследования пришли к выводу, что эта звезда изначально появилась в ныне не существующей маленькой галактике, которая вращалась вокруг Млечного Пути, а затем была поглощена нашей галактикой. Таким образом ученые впервые обнаружили рядом с черной дырой Стрелец А*, звезду, которая появилась не в Млечном Пути.

Центральная область галактики Млечный Путь, запечатленная телескопом Субару. На изображении видно множество звезд в поле зрения диаметром около 0,4 светового года. Звезда S0-6 (синий кружок), объект данного исследования, расположена примерно в 0,04 светового года от сверхмассивной черной дыры Стрелец А* (зеленый кружок) Фото: phys.org

Чтобы добраться до своего нынешнего местоположения, как считают ученые, звезда S0-6 должна была преодолеть расстояние в примерно 50 тысяч световых лет. Но, скорее всего, она преодолела большее расстояние, ведь она приближалась к черной дыре не по прямой, а по спирали.

Новое открытие означает, что некоторые звезды в центре нашей галактики не только прибыли из других регионов галактики, но и мигрировали сюда с гораздо больших расстояний, то есть из-за пределов Млечного Пути.

Но ученые все еще хотят провести дополнительные наблюдения, чтобы точно убедится в том, что эта блуждающая звезда появилась действительно в другой галактике. Также ученые хотят понять, сколько таких звезд, которые, возможно, возникли не в Млечном Пути существует возле сверхмассивной черной дыры.

Как уже писал Фокус, в центре Млечного Пути находится "Кирпич", озадачивший астрономов, ведь здесь не появляются звезды. Ученые обнаружили в темной туманности лед из монооксида углерода, который только усугубляет загадку, относительно того, почему здесь не формируются новые звезды.

Также Фокус писал о том, что марсоход NASA обнаружил на Марсе очень особенный камень, который имеет важнейшее значение для науки. Марсоход Perseverance взял образец самой молодой горной породы из всех ранее обнаруженных на Красной планете.

Еще Фокус писал о том, что мигрирующая звезда может стать спасением для нашей планеты, когда Солнце сделает невыносимой жизнь на Земле.