Марсоход NASA обнаружил на Марсе очень особенный камень: почему он так важен (видео)

Марсоход Perseverance взял образец самой молодой горной породы из всех ранее обнаруженных на Красной планете.

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Ученые из NASA считают, что марсоход Perseverance собрал на Марсе самый молодой образец породы там, где находилось древнее водное озеро в кратере Езеро, пишет Space.

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Марсоход NASA, который приземлился в кратере Езеро на марсе в феврале 2021 года, уже собрал 23 образца местной породы, которые сейчас упакованы в специальные титановые трубки. Ученые из NASA надеются получить эти образцы в начале следующего десятилетия для того, чтобы провести их тщательный анализ на Земле. Возможно в них будут обнаружены признаки существования внеземной жизни.

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Как сообщают ученые марсианской миссии, 21-й образец, собранный марсоходом, может представлять собой самую молодую породу, которая когда-либо была обнаружена на Красной планете. По словам ученых из NASA, сравнение пород разного возраста важно, потому что на Марсе, как и на Земле, была среда, которая развивалась и менялась с течением времени. Поэтому получив один из самых молодых образцов, можно понять, как менялась Красная планета.

21-й образец, собранный марсоходом, может представлять собой самую молодую породу, которая когда-либо была обнаружена на Красной планете Фото: NASA

Местность, где был обнаружен камень, из которого взял образец породы марсоход, получила название Dream Lake и ее обнаружил вертолет Ingenuity, который помогает марсоходу исследовать Марс. По словам ученых, когда они получили снимки местности, то увидели очень интересные камни, которых раньше еще не видели, поэтому марсоход получил задание взять образцы именно здесь. Когда Perseverance пробурил камень и удалил верхние слои, то ученые обнаружили нечто интригующее. Они увидели на снимках огромные зеленые стекловидные зерна, которых м раньше не видели в подобных осадочных породах.

Ученые считают, что изучение образцов породы с Марса после их прибытия на Землю поможет раскрыть геологические тайны Красной планеты. Исследователи хотят понять, как именно Марс превратился из похожего на Землю, наполненного водой мира, в пустынную планету. Конечно же в этих образцах могут быть обнаружены признаки давно существовавшей на Марсе микробной жизни, если она там действительно была.

Как уже писал Фокус, ученые получили новые уникальные снимки Марса из космоса. Такой Красную планету смогут увидеть астронавты в будущем, когда состоится первая пилотируемая миссия на Марс.

Также Фокус писал о том, что согласно новому исследованию, самая далекая карликовая планета Солнечной системы имеет важное отличие от Плутона. Карликовую планету Эрида обнаружили в 2005 году, но ее изучение продолжается и ученые делают новые открытия.

Еще Фокус писал о том, что знаменитая комета Галлея вскоре начнет свое долгое путешествие к Солнцу и Земле. В последний раз комету шириной 11 км видели в 1986 году.