Возможная "Вифлеемская звезда": почему это важная неделя для знаменитой кометы Галлея (фото)

В жизни самого знаменитого ледяного объекта Солнечной системы наступает очень важный этап.

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Наверное, все слышали о комете Галлея, которая является яркой короткопериодической кометой. На этой неделе самый знаменитый ледяной объект в Солнечной системе достигнет самой удаленной точки от Солнца во время движения по своей орбите вокруг звезды и начнет долгий путь обратно к ней. Все кометы двигаются именно таким образом. Они совершают полный оборот вокруг Солнца за определенное количество лет, а что касается кометы Галлея, то этот период составляет 75-79 лет. Когда знаменитая комета приближается к Солнцу, то только тогда она появляется в ночном небе Земли, пишет Forbes.

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Считается, что комета Галлея – это один из немногих подобных ледяных объектов, которые можно увидеть 2 раза за одну человеческую жизнь. В последний раз эта знаменитая комета приближалась к Солнцу, и соответственно к Земле, в 1986 году. Во время движения по своей орбите вокруг Солнца кометы достигают афелия и перигелия, то есть самой дальней точки от звезды и самой близкой к ней соответственно.

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В субботу, 9 декабря комета Галлея достигнет афелия, но пройдет еще много лет, прежде, чем этот объект можно будет увидеть в ночном небе. Если точнее, то следующее сближение с Солнцем кометы Галлея ожидается в июле 2061 года.

В субботу, 9 декабря комета Галлея достигнет афелия, но пройдет еще много лет, прежде, чем этот объект можно будет увидеть в ночном небе Фото: Forbes

Но именно на этой неделе комета начнет свое долгое путешествие обратно во внутреннюю часть Солнечной системы и за это время преодолеет примерно 35 расстояний от Земли до Солнца, а это значительно дальше, чем находится последняя планета Солнечной системы – Нептун. Ученые считают, что через 38 лет комета Галлея пролетит мимо Земли намного ближе, чем в прошлый раз, а потому выглядеть она будет намного ярче.

Первым обнаружил эту комету, шириной примерно 11 км, и рассчитал ее орбиту еще в середине 18 века английский астроном Эдмунд Галлей Фото: Forbes

Первым обнаружил эту комету, шириной примерно 11 км, и рассчитал ее орбиту еще в середине 18 века английский астроном Эдмунд Галлей. Поэтому комету так и назвали. Комету Галлея наблюдали очень много раз за всю историю человечества. Некоторые ученые считают, что возможно, самое известное появление этой кометы произошло более 2000 лет назад, когда в небе заметили так называемую "Вифлеемскую звезду". Возможно, это была та самая яркая "звезда", которая привела волхвов к месту рождения Иисуса, согласно библейским историям.

По словам Миндже Ким из Уорикского университета, Великобритания, кометы, которые конечно же не являются звездами, своим внешним видом в ночном небе напоминают эти объекты. Как показывают исторические записи, китайские и корейские астрономы возможно наблюдали именно за кометой Галлея в 5 веке до н.э., что соответствует примерному времени рождения Иисуса между 6 годом до н. э. и 4 годом до н.э. Конечно, "Вифлеемская звезда" могла не быть кометой Галлея. Может быть в небе появилась очень яркая планета Солнечной системы, например, Юпитер. Или же это была даже вспышка сверхновой.

Как уже писал Фокус, из большой дыры на Солнце к Земле улетел быстрый солнечный ветер. Это привело к появлению геомагнитной бури на Земле, которая будет влиять на планету еще несколько дней.