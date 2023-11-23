Летит к Земле, потеряла "рога" и стала зеленой: что произошло с огромной Дьявольской кометой (фото)

30-километровый ледяной объект после очередного извержения все же потерял свою характерную дьявольскую особенность и приобрел новый оттенок.

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После четвертого извержения на криовулканической комете 12P/Понса-Брукса, которая в следующем году приблизится к Земле на максимально близкое расстояние, похоже навсегда исчезли "рога", и она стала зеленой, пишет Space.

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Огромная 30-килотметровая комета, на которой начиная с июля произошло уже 4 мощный извержения, летит к Солнцу и Земле со скоростью более 64 000 км/час. Комета 12P/Понса-Брукса получила прозвище Дьявольская комета после того, как в июле этого года астрономы впервые за 69 лет увидели на ней извержение. В результате кома кометы, то есть облако из газа и пыли, которое окружает ледяной объект, приобрело необычную форму. Кома имела разделительную темную линию и, таким образом, стали видны "рога". Астрономы выяснили, что это произошло из-за того, что во время извержения на комете ее ледяные внутренности вылетали в космос после нагревания солнечным излучением минуют выпуклость на ядре кометы.

После четвертого извержения на криовулканической комете 12P/Понса-Брукса, которая в следующем году приблизиться к Земле на максимально близкое расстояние, похоже навсегда исчезли "рога" Фото: space.com

В ноябре комета 12P/Понса-Брукса, которая имеет орбитальный период 71 год во время движения вокруг Солнца, взорвалась в четвертый раз за последние несколько месяцев. Этот взрыв был самым мощным из всех, и комета стала в 100 раз ярче. Предыдущие извержения на комете произошли в июле и октябре этого года.

Во время всех извержений, который произошли на криовулканической комете (так называют кометы, которые извергают в космос не холодную, а ледяную магму под действием солнечного тепла во время приближения к Солнцу) на ледяном объекте появлялись ставшие уже знаменитыми "рога". После очередного взрыва эти "рога" также появились, но последующие наблюдения показали, что эти дьявольские особенности исчезли.

Ученые обнаружили, что после последнего извержения комета стала зеленой, точнее ее кома приобрела такой цвет Фото: space.com

По словам Ника Джеймса из Британской астрономической ассоциации, наблюдения показывают, что теперь кома кометы стала совершенно круглой. Пока что ученые точно не знают, почему Дьявольская комета потеряла свои "рога". Существует предположение, что все извержения могли разрушить выпуклость на комете, благодаря которой кома приобретала необычную форму.

Уже после третьего взрыва у кометы 12P/Понса-Брукса "рога" были менее отчетливыми, то же самое наблюдалось и после четвертого извержения. Поэтому, ученые считают, что еще во время первых двух взрывов начало разрушение выпуклости на ядре кометы. Сейчас ученые предполагают, что "рога", возможно, исчезли навсегда и комета уже не отвечает своему дьявольскому прозвищу.

Наблюдения показывают, что теперь кома кометы стала совершенно круглой Фото: space.com

Также ученые обнаружили, что после последнего извержения комета стала зеленой, точнее ее кома приобрела такой цвет. Подобный необычный и редкий цвет имеют кометы, в составе которых находится много такого химического вещества, как диуглерод.

Подобный необычный и редкий цвет имеют кометы, в составе которых находится много такого химического вещества, как диуглерод Фото: space.com

Комета 12P/Понса-Брукса в следующем году подлетит на самое близкое расстояние к Солнцу в конце апреля, а к Земле – в начале июня. Ученые считают, что данный объект можно будет увидеть даже невооруженным глазом в ночном небе.

После посещения внутренней части Солнечной системы Дьявольская комета улетит снова на ее окраины, где и будет находится большую часть времени, прежде чем снова вернется к Солнцу и Земле в 2094 году.

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