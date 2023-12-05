Марсохід NASA виявив на Марсі дуже особливий камінь: чому він такий важливий (відео)

Марсохід Perseverance взяв зразок наймолодшої гірської породи з усіх раніше виявлених на Червоній планеті.

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Учені з NASA вважають, що марсохід Perseverance зібрав на Марсі наймолодший зразок породи там, де розташовувалося стародавнє водне озеро в кратері Езеро, пише Space.

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Марсохід NASA, який приземлився в кратері Єзеро на марсі в лютому 2021 року, вже зібрав 23 зразки місцевої породи, які наразі запаковані в спеціальні титанові трубки. Учені з NASA сподіваються отримати ці зразки на початку наступного десятиліття для того, щоб провести їхній ретельний аналіз на Землі. Можливо в них будуть виявлені ознаки існування позаземного життя.

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Як повідомляють вчені марсіанської місії, 21-й зразок, зібраний марсоходом, може являти собою наймолодшу породу, яка коли-небудь була виявлена на Червоній планеті. За словами вчених з NASA, порівняння порід різного віку важливе, тому що на Марсі, як і на Землі, було середовище, що розвивалося і змінювалося з плином часу. Тому отримавши один із наймолодших зразків, можна зрозуміти, як змінювалася Червона планета.

21-й зразок, зібраний марсоходом, може являти собою наймолодшу породу, яку коли-небудь було виявлено на Червоній планеті Фото: NASA

Місцевість, де було виявлено камінь, з якого взяв зразок породи марсохід, отримала назву Dream Lake і її виявив вертоліт Ingenuity, який допомагає марсоходу досліджувати Марс. За словами вчених, коли вони отримали знімки місцевості, то побачили дуже цікаве каміння, якого раніше ще не бачили, тому марсохід отримав завдання взяти зразки саме тут. Коли Perseverance пробурив камінь і видалив верхні шари, то вчені виявили щось інтригуюче. Вони побачили на знімках величезні зелені склоподібні зерна, яких раніше не бачили в подібних осадових породах.

Учені вважають, що вивчення зразків породи з Марса після їхнього прибуття на Землю допоможе розкрити геологічні таємниці Червоної планети. Дослідники хочуть зрозуміти, як саме Марс перетворився зі схожого на Землю, наповненого водою світу, на пустельну планету. Звичайно ж у цих зразках можуть бути виявлені ознаки мікробного життя, яке давно існувало на Марсі, якщо воно там дійсно було.

Як уже писав Фокус, вчені отримали нові унікальні знімки Марса з космосу. Такою Червону планету зможуть побачити астронавти в майбутньому, коли відбудеться перша пілотована місія на Марс.

Також Фокус писав про те, що згідно з новим дослідженням, найдальша карликова планета Сонячної системи має важливу відмінність від Плутона. Карликову планету Еріда виявили 2005 року, але її вивчення триває і вчені роблять нові відкриття.

Ще Фокус писав про те, що знаменита комета Галлея незабаром почне свою довгу подорож до Сонця і Землі. Востаннє комету завширшки 11 км бачили в 1986 році.