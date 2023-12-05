Морская капуста оказалась полезной для здоровья: водоросли помогают при диабете 2 типа

При ежедневном потреблении даже небольшой порции морской капусты, можно ощутить ее положительное влияние на подкошенное заболеванием здоровье, говорится в новом масштабном исследовании.

Ученые из Сеульского национального университета науки и технологии глубоко погрузились в океанскую кладовую, особенно сосредоточившись на бурых морских водорослях. Они считают, что это скромное морское растение может стать переломным моментом в лечении диабета, в частности диабета 2 типа. Их исследование, включающее детальный анализ 23 предыдущих работ, предполагает, что бурая морская капуста не только хороша для суши, но и может помочь держать уровень сахара в крови под контролем, пишет Medical News.

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Диабет второго типа похож на незваного гостя, который задерживается у вас в гостях навсегда, ухудшая ваше состояние с каждым днем, если за ним не следить. Это заболевание, при котором организм не в состоянии правильно обрабатывать сахар, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Им страдают около 10,5 % взрослых, и это глобальная головная боль для здравоохранения, часто приводящая к другим серьезным проблемам, таким как болезни сердца и даже некоторые виды рака. Вылечить болезнь невозможно, но контролировать уровень сахара в крови очень важно. Именно здесь диета играет главную роль, и морские водоросли могут стать следующим важным продуктом в меню, считают ученые.

Представьте себе, что справиться с диабетом можно так же просто, как добавить в свой рацион морскую капусту. Именно это и предлагают исследователи. Они обнаружили, что бурые морские водоросли могут быть естественным, безопасным и более выгодным для кошелька вариантом по сравнению с некоторыми лекарствами от диабета. Исследование показало, что у людей, включивших в свой рацион бурую морскую капусту, улучшились показатели уровня сахара в крови и другие показатели, связанные с диабетом.

Бурые водоросли способны фотосинтезировать на глубине до 180 метров, то есть глубже, чем любой другой организм Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Команда не просто выбрала любое исследование, она придирчиво отбирала только лучшие и наиболее значимые. Они проанализировали пять крупных баз данных, просеяли более 15 000 исследований и остановились на 23, в которых действительно изучалось влияние бурых морских водорослей на диабет. Они проверили эти исследования на качество и предвзятость, чтобы убедиться в обоснованности своих выводов.

Завершив свой масштабный анализ, ученые получили следующие результаты: хотя бурые морские водоросли не сильно повлияли на уровень инсулина в крови, они сотворили чудеса с глюкозой в крови — ключевым уровнем сахара в организме. У людей, которые ежедневно съедали не менее 1000 мг морской капусты, наблюдалось значительное улучшение контроля ее уровня в крови.

Если вы следите за уровнем сахара в крови, попробуйте бурую морскую капусту, советуют ученые. Она натуральна, имеет мало побочных эффектов и может стать вкусным дополнением к вашему рациону. Однако важно помнить, что морские водоросли — это не волшебное лекарство. Это лишь один из кусочков головоломки в управлении диабетом, которое включает в себя сбалансированную диету, регулярные физические упражнения и, при необходимости, прием лекарств.

Океан может стать ключом к более эффективному лечению диабета 2 типа, а бурые морские водоросли — перспективной диетической добавкой. Хотя это и не самостоятельное решение, оно является интересным дополнением к тем средствам, которые мы имеем в борьбе с этим распространенным заболеванием. Следите за дальнейшими исследованиями в этой области, а пока почему бы не добавить немного морских водорослей в свою тарелку, предлагают ученые.

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Также Фокус писал о ядовитых водорослях, обвивших более 30 млн квадратных километров океана. Исследователи опубликовали невероятные снимки, как ядовитые водоросли опутывают океан, и виной всему деятельность человека.

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