Модуль, доставивший исторический аппарат на Луну, вернулся на орбиту Земли: зачем

Ученые хотят проверить, каким образом можно доставить образцы лунного реголита на Землю.

Двигательный модуль, доставивший на Луну аппараты индийской исторической миссии "Чандраян-3", вернулся на орбиту Земли. Индийские ученые хотят проверить, каким образом можно доставить образцы лунной породы на Землю. Оказалось, что в двигательном модуле осталось больше топлива, чем ожидалось, поэтому ученые решили вернуть его обратно и теперь он находится на орбите вокруг Земли, пишет CNN.

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С помощью этого двигательного модуля посадочный аппарат с луноходом на борту в рамках миссии "Чандраян-3" смогли долететь на орбиту вокруг Луны, после того, как состоялся старт исторической миссии "Чандраян-3" в середине июля.

С помощью этого двигательного модуля посадочный аппарат с луноходом на борту в рамках миссии "Чандраян-3" смогли долететь на орбиту вокруг Луны, после того, как состоялся старт этой исторической миссии в середине июля Фото: NASA

23 августа посадочный аппарат отделился от двигательного модуля и совершил успешную посадку в нескольких сотнях километров от южного полюса Луны. Это событие сделало Индию четвертой страной в мире, которая приземлила аппарат на поверхность Луны. Ранее этот подвиг смогли совершить только США, Китай и бывший СССР.

Индийский луноход отпрвляется в путушествие по поверхности Луны

Посадочный аппарат "Викрам" и луноход "Прагъян" провели почти 2 недели на поверхности Луны, проведя несколько научных исследований, прежде чем они перешли в спящий режим с наступлением ночи на Луне. Этот "сон" продолжается до сих пор, потому как попытки разбудить аппараты не увенчались успехом. Хотя основные задачи эти аппараты выполнили.

Пока аппараты на Луне занимались научной деятельностью, двигательный модуль оставался на орбите вокруг Луны. Ученые его использовали в качестве ретранслятора сигналов на Землю, получаемых от аппаратов на поверхности Луны. Также на двигательном модуле был размещен прибор SHAPE, предназначенный для наблюдения за Землей с лунной орбиты. С помощью прибора ученые сканировали Землю для получения данных о том, что делает Землю пригодной для жизни, то есть для поиска так называемых биосигнатур. Эти данные помогут ученым понять какие именно характеристики нужно искать на других планетах, чтобы найти здесь внеземную жизнь.

Посадочный модуль "Викрам" на поверхности Луны Фото: ISRO

Индийские ученые считали, что через 3 месяца у двигательного модуля должно остаться очень мало топлива, но его там оказалось больше, чем ожидалось из-за хорошо рассчитанной траектории полета на Луну. Поэтому ученые решили использовать двигательный модуль для получения дополнительной информации, которая поможет в организации будущей индийской миссии по доставке образцов местной породы с Луны на Землю. Для этого ученые вернули двигательный модуль с помощью оставшегося топлива на орбиту вокруг Земли. Он сейчас вращается вокруг нашей планеты на высоте 154 тысячи км и будет совершать полный оборот каждые 13 дней.

Напоминаем, что частная компания из США собирается посадить свой модуль на Луне уже в конце января следующего года. Если эта миссия будет успешной, то это будет первый случай в истории, когда на Луне приземлился посадочный аппарат, созданный частной компанией, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что на пути к самому дорогому астероиду (16) Психея аппарат NASA сделал первые снимки космоса. Две камеры космического аппарата "Психея" создали звездную мозаику из 68 снимков.