Синдром белого легкого: ученые рассказали о новом всплеске пневмонии и стоит ли его опасаться

Новая вспышка пневмонии, получившая название "синдром белого легкого", продолжает стремительно распространяться. Ученые рассказали о ее причинах возникновения, а так же риске для здоровья.

В последнее время наблюдается заметный рост числа случаев пневмонии среди детей в возрасте от 3 до 14 лет: с августа в одном лишь штате США, Огайо, было зарегистрировано 145 случаев. Этот всплеск, получивший название "синдром белого легкого" из-за того, как он проявляется на рентгеновских снимках, вызвал некоторую тревогу, но важно понимать, что происходит на самом деле, пишет The Independent.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Во-первых, несмотря на то, что в некоторых новостных сообщениях высказывается предположение о связи с аналогичными вспышками в Китае, Дании и других частях мира, представители здравоохранения в Огайо однозначно заявляют: никакой связи нет. Случаи заболевания в Огайо являются частью обычного роста числа респираторных заболеваний, наблюдаемого в холодные месяцы.

Главными виновниками заболевания являются уже известные нам бактерии и вирусы: стрептококк пневмонии, аденовирус и микоплазма пневмонии. Это обычные зимние, а не новые и неизвестные науке микроорганизмы. Большинство детей выздоравливают дома, и, к счастью, ни один случай смерти не связан с этой вспышкой.

Синдром белого легкого — не медицинский термин, а описание того, как легкие пораженных детей выглядят на рентгене Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Итак, что же такое микоплазменная пневмония? Это бактериальная инфекция, которая часто приводит к более легкой форме пневмонии. Иногда ее называют "ходячей пневмонией", и она обычно не требует госпитализации. Симптомы включают кашель, лихорадку и усталость, а распространяется она в местах, где люди находятся близко друг к другу, например в школах или публичных мероприятиях. Хорошая новость заключается в том, что она поддается лечению антибиотиками.

Каждые три-семь лет отмечается рост числа подобных случаев, особенно в холодное время года. Этот год ничем не отличается. Эксперты в области здравоохранения отмечают, что отмена ограничений COVID могла способствовать всплеску заболеваемости, поскольку люди снова стали общаться более тесно.

Майкл Остерхольм, директор Центра исследований инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты, заключает, что эта вспышка — не повод для паники. Это напоминание о том, что в сезон гриппа нужно быть бдительными, делать прививки и следить за своим здоровьем, особенно у детей младшего возраста. Несмотря на то, что это событие заслуживает внимания, оно является частью привычной картины сезонных заболеваний.

Ранее Фокус писал о начале тестирования универсальной мРНК вакцины против гриппа. В мире медицинских чудес на горизонте появляется новый чемпион – универсальная вакцина против гриппа, основанная на технологии мРНК. Эта гонка за новую защиту от гриппа находится только на ранней стадии, но уже набирает обороты.

Также Фокус писал о том, как коронавирус влияет на нейроны в мозге человека. Новое исследование пролило свет на неврологические симптомы, которые вызывают вирусы.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.