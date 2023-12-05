Пневмония распространяется по всему миру: кто в зоне риска и стоит ли опасаться, рассказал врач

Все чаще дети по всему миру заболевают пневмонией, но у небывалого всплеска есть свои причины, и некоторые из них уходят к истокам пандемии COVID-19, говорят ученые.

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В последнее время появились сообщения о необычном росте числа случаев пневмонии среди детей в таких странах, как Нидерланды, Дания, США и Китай. Это побудило родителей внимательно следить за развитием событий, в то время как чиновники здравоохранения старательно отслеживают и анализируют ситуацию. Важно отметить, что эти вспышки не связаны с каким-либо новым вирусом или незнакомым возбудителем, пишет ScienceAlert.

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Пневмония, воспаление легких, обычно вызываемое инфекциями, может поражать легочные ткани более глубоко, чем бронхит. Симптомы часто включают лихорадку, затрудненное дыхание и боль в груди, которую можно определить на рентгеновском снимке грудной клетки. Несмотря на некоторые пугающие термины, такие как "пневмония белых легких", это состояние не отличается от обычной пневмонии, рассказывает доктор Зания Стаматаки.

В этом году за этими необычными случаями стоят обычные подозреваемые, такие как респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и бактерия Mycoplasma pneumoniae. Микоплазма, известная своей устойчивостью к распространенным антибиотикам, имеет тенденцию к всплеску заболеваемости каждые несколько лет.

Большинство людей, включая детей, выздоравливают от этих инфекций с гриппоподобными симптомами в течение нескольких дней. Однако некоторые случаи перерастают в более серьезное воспаление легких, требующее лечения или госпитализации.

Воздействие распространенных респираторных вирусов в детстве может укрепить иммунную систему против подобных микроорганизмов в будущем. Существует более 200 вирусов, которые могут вызывать респираторные инфекции, и первая встреча с ними может привести к более тяжелым симптомам. Обычно иммунной системе требуется около недели, чтобы выработать специфические защитные механизмы против нового возбудителя.

Даже после того, как инфекция проходит, организм сохраняет клетки памяти для будущей защиты. Вирусы, такие как простуда и РСВ, могут мутировать, чтобы обойти иммунитет, но эти клетки памяти продолжают обеспечивать определенный уровень защиты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в этом году количество вирусных инфекций соответствует предпандемическому уровню, включая ожидаемое возрождение Mycoplasma pneumoniae. Однако есть предостережение по поводу снижения стадного иммунитета к микоплазме после пандемических ограничений.

Снятие ограничений COVID-19 увеличило вероятность одновременной встречи с несколькими инфекционными заболеваниями. Недавние исследования показали, как сопутствующие инфекции могут усугублять заболевания, например, случаи тяжелого гепатита у детей в Великобритании и США, связанные с несколькими вирусами.

В лабораториях исследователи заметили, что при совместном заражении могут возникать гибридные вирусы с потенциально уникальными характеристиками и симптомами, что создает проблемы для иммунной системы.

Чтобы выявить новые опасные вспышки, чиновники здравоохранения постоянно отслеживают уровень заболеваемости и симптомы. Больницам, особенно в сезон гриппа, необходимо быть бдительными, поскольку сопутствующие инфекции могут усиливать симптомы и затягивать выздоровление, особенно у людей с такими заболеваниями, как астма.

Профилактические меры, принятые во время пандемии COVID-19, такие как избегание контактов с больными людьми, хорошая вентиляция, ношение масок и соблюдение гигиены рук, по-прежнему имеют решающее значение. Понимание воздействия, казалось бы, легких инфекций, особенно в сочетании, подчеркивает важность этих мер предосторожности для сдерживания распространения респираторных инфекций.

Ранее Фокус писал о том, что ученые умышленно заразили людей мутагенным вирусом Зика в попытках найти вакцину. Хотя вирус не представляет непосредственной опасности для взрослого человека, его ужасающим последствием является микроцефалия у будущих новорожденных детей женщин, заразившихся им.

Также Фокус писал о новом штамме коронавируса под названием Пирола и его опасностях. Пандемия Covid-19 завершилась уже давно, но мутирующий вновь и вновь вирус до сих пор не ослабляет свое присутствие, в очередной раз явив на свет потенциально опасный вариант.

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