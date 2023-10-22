Жертва во имя науки: ученые умышленно заразили людей мутагенным вирусом Зика

Хотя вирус не представляет непосредственной опасности для взрослого человека, его ужасающим последствием является микроцефалия у будущих новорожденных детей женщин, заразившихся им.

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Зика — это вирус, переносимый комарами и поражающий в первую очередь человека, опасный тем, что при инфицировании беременных женщин он может вызывать тяжелые врожденные пороки развития у новорожденных детей. Но недавно исследователи из США успешно ввели вирус в организм человека-добровольца. Этот важный эксперимент призван углубить наши представления о вирусе и проложить путь к созданию потенциальных вакцин и методов лечения, пишет Nature.

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Прежде всего, подобное исследование, называемое "моделью контролируемого заражения человека", является предметом дискуссий по поводу вируса Зика. Учитывая риски, связанные с этим вирусом, и отсутствие надежных методов лечения, многие высказывали сомнения. Однако и американские органы здравоохранения, и Всемирная организация здравоохранения дали положительную оценку этому новому подходу, подтвердив его безопасность и значимость для науки.

Для тех, кто не знаком с вирусом Зика, он переносится и распространяется комарами. У большинства людей, инфицированных вирусом Зика, симптомы очень слабые или вообще отсутствуют. Однако значительная вспышка заболевания в Северной и Южной Америке в 2015-2016 гг. выявила темную сторону этого вируса. Было установлено, что вирус Зика представляет серьезную опасность для беременных женщин и их будущих детей, приводя к таким заболеваниям, как микроцефалия, когда ребенок рождается с заметно меньшими размерами головы и мозга.

Несмотря на то, что вспышка заболевания в Северной и Южной Америке пошла на убыль, и число зарегистрированных случаев значительно сократилось, угроза распространения вируса Зика еще не совсем позади. В прошлом году в этом регионе было зарегистрировано около 40 000 случаев заболевания. При этом следует отметить, что, по мнению Всемирной организации здравоохранения, реальное число случаев заболевания может быть выше, поскольку мониторинг и отчетность могут не отражать всех случаев. Кроме того, такие факторы, как изменение климата, могут усилить распространение вируса Зика, который в настоящее время присутствует в 91 стране.

Анна Дурбин, ведущий научный сотрудник исследования, подчеркнула настоятельную необходимость принятия профилактических мер против вируса Зика. Она отметила, что риск новой вспышки заболевания реален, а эмоциональный стресс, который испытывают будущие матери в регионах, где распространен вирус Зика, вполне ощутим. Они испытывают искренние опасения, что вирус может повлиять на их будущих детей, и в настоящее время они мало что могут сделать для защиты.

В ходе исследования Дурбин и ее коллеги работали с двумя типами вируса Зика. Они ввели вирус 20 женщинам, убедившись, что они не беременны и не кормят грудью. У каждой участницы проявились слабые симптомы вируса, что подтвердило наличие инфекции. Для обеспечения безопасности другой группе из восьми добровольцев давали плацебо, а за реальными участницами тщательно следили до тех пор, пока они не были свободны от вируса. Кроме того, участники согласились в течение двух месяцев соблюдать правила безопасной контрацепции, чтобы избежать возможного распространения вируса.

В перспективе исследователи планируют проверить штаммы вируса на добровольцах-мужчинах. Это очень важно, поскольку вирус Зика может передаваться при половом контакте, и понимание его наличия в сперме имеет большое значение.

Интересен тот факт, что несколько компаний, занимающихся разработкой вакцин, выразили заинтересованность в использовании именно этих штаммов вируса Зика для испытаний. Результаты исследования были недавно представлены на ежегодной встрече Американского общества тропической медицины и гигиены в Чикаго.

По сути, данное исследование представляет собой значительный шаг в нашей борьбе с вирусом Зика. Благодаря более глубокому пониманию вируса мы становимся на шаг ближе к разработке эффективных вакцин и методов лечения, что дает надежду огромному количеству людей во всем мире.

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