Жертва в ім'я науки: вчені навмисне заразили людей мутагенним вірусом Зіка

Хоча вірус не становить безпосередньої небезпеки для дорослої людини, його жахливим наслідком є мікроцефалія у майбутніх новонароджених дітей жінок, які заразилися ним.

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Зіка — це вірус, що переноситься комарами і вражає насамперед людину, небезпечний тим, що в разі інфікування вагітних жінок він може спричиняти важкі вроджені вади розвитку в новонароджених дітей. Але нещодавно дослідники зі США успішно ввели вірус в організм людини-добровольця. Цей важливий експеримент покликаний поглибити наші уявлення про вірус і прокласти шлях до створення потенційних вакцин і методів лікування, пише Nature.

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Перш за все, подібне дослідження, зване "моделлю контрольованого зараження людини", є предметом дискусій з приводу вірусу Зіка. З огляду на ризики, пов'язані з цим вірусом, і відсутність надійних методів лікування, багато хто висловлював сумніви. Однак і американські органи охорони здоров'я, і Всесвітня організація охорони здоров'я дали позитивну оцінку цьому новому підходу, підтвердивши його безпеку і значущість для науки.

Для тих, хто не знайомий з вірусом Зіка, він переноситься і поширюється комарами. У більшості людей, інфікованих вірусом Зіка, симптоми дуже слабкі або взагалі відсутні. Однак значний спалах захворювання в Північній і Південній Америці у 2015-2016 рр. виявив темну сторону цього вірусу. Було встановлено, що вірус Зіка становить серйозну небезпеку для вагітних жінок та їхніх майбутніх дітей, призводячи до таких захворювань, як мікроцефалія, коли дитина народжується з помітно меншими розмірами голови та мозку.

Незважаючи на те, що спалах захворювання в Північній і Південній Америці пішов на спад, і кількість зареєстрованих випадків значно скоротилася, загроза поширення вірусу Зіка ще не зовсім позаду. Минулого року в цьому регіоні було зареєстровано близько 40 000 випадків захворювання. При цьому слід зазначити, що, на думку Всесвітньої організації охорони здоров'я, реальна кількість випадків захворювання може бути вищою, оскільки моніторинг і звітність можуть не відображати всіх випадків. Крім того, такі фактори, як зміна клімату, можуть посилити поширення вірусу Зіка, який наразі присутній у 91 країні.

Анна Дурбін, провідна наукова співробітниця дослідження, наголосила на нагальній необхідності вжиття профілактичних заходів проти вірусу Зіка. Вона зазначила, що ризик нового спалаху захворювання реальний, а емоційний стрес, який відчувають майбутні матері в регіонах, де поширений вірус Зіка, цілком відчутний. Вони відчувають щирі побоювання, що вірус може вплинути на їхніх майбутніх дітей, і наразі вони мало що можуть зробити для захисту.

Під час дослідження Дурбін та її колеги працювали з двома типами вірусу Зіка. Вони ввели вірус 20 жінкам, переконавшись, що вони не вагітні і не годують грудьми. У кожної учасниці проявилися слабкі симптоми вірусу, що підтвердило наявність інфекції. Для забезпечення безпеки іншій групі з восьми добровольців давали плацебо, а за реальними учасницями ретельно стежили доти, доки вони не були вільні від вірусу. Крім того, учасниці погодилися протягом двох місяців дотримуватися правил безпечної контрацепції, щоб уникнути можливого поширення вірусу.

У перспективі дослідники планують перевірити штами вірусу на добровольцях-чоловіках. Це дуже важливо, оскільки вірус Зіка може передаватися під час статевого контакту, і розуміння його наявності в спермі має велике значення.

Цікавим є той факт, що кілька компаній, які займаються розробкою вакцин, висловили зацікавленість у використанні саме цих штамів вірусу Зіка для випробувань. Результати дослідження було нещодавно презентовано на щорічній зустрічі Американського товариства тропічної медицини та гігієни в Чикаго.

По суті, це дослідження являє собою значний крок у нашій боротьбі з вірусом Зіка. Завдяки глибшому розумінню вірусу ми стаємо на крок ближче до розробки ефективних вакцин і методів лікування, що дає надію величезній кількості людей у всьому світі.

Раніше Фокус писав про те, коли вчені вперше зіткнулися з вірусами і до чого це призвело. У постковідну епоху віруси стали для нас настільки буденними і зрозумілими, як вода і повітря, але мало хто знає, з чого і коли почалося знайомство людства з цим злісним шкідником.

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