Мумифицированных лягушек хоронили вместе с древними египтянами 3000 лет назад: историки объяснили почему

В древности египтяне имели довольно необычные верования, и одно из них касалось мумифицированных лягушек.

Исследователи находили мумифицированных лягушек в гробницах Фив, древнеегипетского города. Поскольку лягушки в жизни очень влажные животные, нет ничего необычного в том, что они мумифицируются без вмешательства человека — все, что им для этого нужно, это умереть в теплом, сухом месте, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Почему именно лягушки, спросите вы? Египтяне связывали лягушек с плодородием, потому что они часто появлялись после ежегодных наводнений в таких реках как Нил. Эти наводнения были жизненно необходимы для выращивания сельскохозяйственных культур, поэтому лягушки стали символом жизни и даже изображались в виде различных богов и богинь.

Хекат — это имя лягушачьей богини, которая, как считалось, олицетворяла плодородие. Когда реки (Нил, Тигр, Евфрат) наполнялись водой, вместе с ними приходили и квакающие земноводные. Лягушкам приписывали жизнь, которую вода давала зернам.

Еще одним из таких божеств была Птица, как полагают, была вдохновлена жизненным циклом лягушек, которые превращаются из икринок в головастиков, а затем в лягушек. Превращение Птицы-лягушки сосредоточилось на том, чтобы стать открывателем потустороннего мира, как бог творения.

Древние египтяне так ценили лягушек, что носили амулеты в форме этих животных, веря, что они могут повысить плодородие.

Египтяне мумифицировали лягушек и клали их вместе с умершими. Считалось, что они защищают и обеспечивают возрождение душ умерших.

Ранее археологи обнаружили десять мумий крокодилов, включая пять более или менее полных тел и пять голов в разном состоянии сохранности и целостности.

Эти крокодилы, некоторые целые, а некоторые только головы, озадачили исследователей. Некоторые предполагают, что это были жертвоприношения крокодильим богам, таким как Собек, с целью получить благосклонность этих могущественных жителей Нила. Один из этих мумифицированных крокодилов достигал огромных 3,5 м в длину — совсем другая история по сравнению с маленькими, высохшими лягушками.

Итак, почему крокодилы? Ну, это все еще остается загадкой. Одна из теорий предполагает, что умершие египтяне могли приносить их в дар этим крокодильим божествам. В битве размеров лягушка может не сравниться с крокодилом, но когда дело доходит до символа возрождения и плодородия, лягушачья богиня Хекат оставалась лучшим выбором для древних египтян.

Ранее Фокус писал о водопроводных сетях, обнаруженных в Ираке. Ученые считают, что этой технологии транспортировки воды тысячи лет.

Также мы рассказывали о матрице средневековой печати, которой пока нет аналогов. Ее обнаружили неподалеку от Норвича.