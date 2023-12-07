Окровавленные олуши на Волчьем острове: "вампиры" выстраиваются в очередь, чтобы испить их "соки"

Исследователи наконец-то поняли, почему на этих островах птицы истекают кровью и кто высасывает их жизненные силы.

На островах Вулф и Дарвин, которые являются частью Галапагосских островов, происходит нечто странное и немного жуткое. Ученые заметили, что олуши здесь буквально истекают кровью, а другие крохотные птицы выстраиваются в очередь, чтобы напиться их "жизненной силы", пишет IFLScience.

Еще Чарльз Дарвин заметил, что клювы зябликов существенно отличаются, позже ученый понял, что это напрямую связано с их диетой: клюв зависел от того, питались ли они фруктами, насекомыми или семенами.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Большую часть года на Волчьем острове чрезвычайно сухо. По словам исследователей из Галапагосского заповедника, здесь все еще производятся семена в сезон дождей, однако этой растительности хватает ненадолго — голодные птицы буквально сметают их в считанные дни. В результате пернатым обитателям Волчьего острова приходится искать альтернативные источники пищи и влаги.

В то же время ученые заметили, крохотные вампиры-зяблики, вероятно, начали питаться кровью олуш. Предполагается, что пернатые вампиры изначально охотились на паразитов в оперении олуш, однако спустя некоторое время пошли дальше: они используют клювы, чтобы сделать рану на теле олуш, а затем питаются свободно текущей кровью, которая вытекает из раны. Исследователи также заметили, когда один зяблик наносит рану, остальные буквально выстраиваются в очередь, чтобы насладиться алой жидкостью.

В то же время, по мнению, ученых, такое поведение зябликов-вампиров, вероятно, никоим образом не задевает самих олуш. Однако даже это еще не все. Исследователи также заметили, что зяблики-вампиры неравнодушны к яйцам олуш: если им не удается разбить их клювом, они научились разбивать скорлупу, отталкивая яйца от предметов.

Исследователи изучили микробиом кишечника зябликов и обнаружили, что их вампирская диета оказалась настолько радикальной, что она буквально изменила микробиом птиц. Команда отмечает, что микробиом зяблика-вампира (Geospiza septentrionalis) имеет сходство с кровососущими летучими мышами, а потому авторы исследования предполагают, что это может быть примером конвергентной эволюции, когда два не родственных вида развивают схожие способности независимо друг от друга.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что птичий грипп меняет цвет радужной оболочки олуш.