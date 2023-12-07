Потерянная крепость Антиоха IV: поможет ли древняя черепица найти цитадель в Иерусалиме (фото)

В Израиле ученые обнаружили фрагменты черепицы, которая, возможно, связана с Акрой — древней крепостью, местонахождение которой до сих пор неизвестно. Исследователи связывают черепицу с правлением лидера империи Селевкидов Антиохом IV.

Исследователи обнаружили 16 фрагментов керамической черепицы, датируемых эллинистическим периодом во втором веке до нашей эры. Открытие, сделанное во время раскопок возле древнего Города Давида в Иерусалиме, знаменует собой древнейшее известное использование керамической черепицы в Израиле, пишет Arkeonews.

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Исследователи под руководством доктора Ифтаха Шалева, доктора Филиппа Вукосавовича и профессора Юваля Гадота из Израильского управления древностей (IAA) и Тель-Авивского университета (TAU) связывают черепицу с правлением Антиоха IV Эпифана, эллинистического лидера империи Селевкидов со 175 по 164 гг. до н. э.

Считается, что эта черепица связана с Акрой, массивной крепостью, построенной в Иерусалиме Антиохом IV для подавления сопротивления против греческого режима Селевкидов.

Точное местонахождение крепости остается неизвестным, что делает это открытие важным доказательством, которое проливает свет на греческое присутствие в Иерусалиме в конце второго века до нашей эры.

Фрагменты черепицы, найденные на раскопках Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Исторический контекст показывает, что Антиох IV построил крепость Акра возле Храмовой горы в 168 году до нашей эры. Описанная в Книгах Маккавеев, а позже Иосифом Флавием, крепость была источником напряженности для еврейских паломников и местных жителей, поскольку ее удерживали сирийские наемники. Несмотря на свое значение, местонахождение Акры до сих пор неизвестно.

Еще интереснее это открытие делает то, что техника изготовления черепицы незнакома в эллинистической Иудее, что делает эту черепицу древнейшей в своем роде в регионе.

Керамическую черепицу впервые изобрели в Греции примерно в седьмом веке до нашей эры, но понадобилось 500 лет, чтобы она появилась в Земле Израиля. Считается, что Антиох IV Эпифан ввел этот инновационный метод кровли в регионе.

Долговечность черепицы и ее устойчивость к дождевой воде сыграли важную роль в ее быстром распространении в соседних регионах. По словам Аялы Зильберштейн из IAA и Тель-Авивского университета, "черепица была очень редкой в нашем регионе в этот период, и она была чуждой для местных строительных традиций, что указывает на то, что техника использования черепицы для покрытия частей башни или сооружения внутри этой знаменитой крепости была принесена из подконтрольных грекам территорий иностранными правителями".

Это открытие добавляет к растущему количеству доказательств эллинистического влияния в городе Давида, характеризующегося иностранными строительными традициями. Нынешние археологические исследования, в частности находка этой черепицы, возобновили дискуссии о возможном месте расположения крепости Акра на холме Города Давида.

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