6 взрослых, 16 детей и новорожденных: в Перу обнаружили уникальные мумии доколумбовых времен (фото)

В Перу команда исследователей обнаружила 22 мумии, завернутые в украшенную ткань. Необычным является то, что 16 из них принадлежали детям и новорожденным.

На окраине перуанского города Барранка команда польских и перуанских ученых недавно открыла удивительную археологическую достопримечательность, проливающую свет на таинственное прошлое. Они нашли не обычные захоронения, а 22 мумифицированных тела, преимущественно детей и новорожденных, пишет Arkeonews.

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Расположенный на холме Серро-Колорадо в долине Пативилька, этот археологический памятник интриговал ученых в течение десятилетий. Четыре кургана укрывали доколумбовые сооружения, но их происхождение и назначение оставались неуловимыми до начала исследовательского проекта 2022 года под руководством перуанского археолога Плинио Гильена Аларкона и краковского биоархеолога Лукаша Майчжака.

В прошлом году команда обнаружила разрушенные захоронения 3-го тысячелетия до нашей эры. В этом году, при поддержке Национального агентства академических обменов, обнаружено 22 неповрежденных тела, каждое из которых было завернуто в ткани и растительный материал, образуя то, что археологи называют погребальными связями.

Умершего, найденного в одной из могил, завернули в ткань, по андскому обычаю Фото: R. Dziubińska

"Исследуя человеческие останки, между слоями этих тканей мы находим керамику, орудия труда и культовые предметы", — объясняет Майчжак.

Среди находок шесть захоронений принадлежали взрослым, а 16, найденные неподалеку, принадлежали детям, вероятно, разного возраста. Интригует не только количество детей, но и способ их расположения.

Детские свертки нашли на одинаковой глубине, их разместили горизонтально. В противоположность этому, тела взрослых были в позе эмбриона, расположенные вертикально, будто сидя.

Хотя высокая детская смертность была обычным явлением, способ захоронения детей в Серро Колорадо вызывает вопросы.

"Вполне возможно, что вся община просто хоронила детей в этом месте. Что все еще озадачивает, так это тот факт, что это явно дети не старше 2 лет", — говорит Майчжак.

Команда исследовала небольшой участок площадью 20 квадратных метров, развернув один детский сверток, в котором находился новорожденный. Еще два свертка прошли томографию, обнаружив одного старшего ребенка и еще одного новорожденного.

Ткани уже развернутых связок имели сложные геометрические узоры, а на неразвернутых археологи ожидают увидеть изображения животных и богов. В нескольких пакетах исследователи нашли кукурузные початки и неидентифицированные растительные материалы, что указывает на веру в обеспечение питания умерших в потустороннем мире.

Исследовательская группа планирует проанализировать другие захоронения, предварительно датируя их 1000 — 1100 годами нашей эры, а радиоуглеродный анализ подтвердит эти оценки.

Компьютерная томография облегчит неинвазивный антропологический анализ, а на следующих этапах будут проведены химический и изотопный анализы, что позволит лучше понять местное население и культурные практики, связанные с этими загадочными захоронениями.

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