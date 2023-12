На спутнике Сатурна Энцеладе может быть жизнь: появился новый способ ее обнаружить

Ученые считают, что для обнаружения признаков жизни на океаническом спутнике не нужно садиться на его поверхность.

С ледяной поверхности спутника Сатурна Энцелада в космос вырываются мощные гейзеры из льда. В подземном океане этого мира существуют компоненты, необходимые для жизни, и ученые считают, что они переживут путешествие в космос вместе с ледяными выбросами. Таким образом без необходимости приземления на спутник космический аппарат сможет их обнаружить. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Space.

Когда космический аппарат "Кассини" пролетал мимо Энцелада, то его приборы зафиксировали существование ледяных гейзеров, которые вырываются из-под поверхности спутника Сатурна. Эти выбросы улетали в космос со скоростью примерно 1450 км/час. Ученые предположили, что эти извержения являются признаком существования подземного океана на Энцеладе. Также появились гипотезы, что в этом океане могут существовать органические молекулы, которые являются строительными блоками для жизни.

Сейчас ученые практически уверены в том, что океан на Энцеладе существует, а недавние исследования показали, что в нем находятся все компоненты, необходимые для появления жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Ученые считают, что вместе с ледяными гейзерами в космос улетают аминокислоты и космический аппарат, находящийся на орбите вокруг Энцелада, сможет их обнаружить.

Но такие сложные органические молекулы, как считалось ранее, могут не пережить выхода в космос и распадутся на отдельные составляющие, что не позволит обнаружить их существование в ледяных выбросах. Также ученые считали, что они будут лететь с такой огромной скоростью, что не переживут столкновение с детектором космического аппарата.

Авторы нового исследования, провели эксперимент и выяснили, что любые аминокислоты в ледяных гейзерах выживут после столкновения с детектором. Эксперимент показал, что эти молекулы могут пережить и путешествие в космос в составе ледяных выбросов и столкновение с детектором космического аппарата.

Ученые выяснили, что аминокислоты в зернах льда могут выдерживать удары на скорости до 15 000 км/час. А этого достаточно для того, чтобы они остались в целости и сохранности и детектор зафиксирует их наличие. Таким образом, сам космический аппарат может двигаться достаточно быстро вокруг Энцелада, что не повредит сбору необходимых данных.

Ученым нужно получить неповрежденные зерна льда, чтобы найти в них признаки возможной внеземной жизни. Если аминокислоты присутствует в гейзерах Энцелада, но их можно найти достаточно легко, считают ученые. Авторы исследования считают, что таким же образом можно обнаружить признаки существования жизни и на еще одном океаническом мире – спутнике Юпитера Европе.

