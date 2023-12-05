На орбите Сатурна вращается гигантский "пельмень": что это такое (фото)

Исследователи рассказали о необычной луне, которая вращается в кольцах Сатурна.

Related video

Движение в одном из промежутков между кольцами Сатурна было замечено уже давно, но астрономам не сразу удалось выяснить, как выглядит этот объект, пишет IFLScience.

По словам экспертов, движение наблюдалось в разрыве между кольцом А, в так называемом разрыве Энке, ширина которого составляет 325 км. Как оказалось, в этом разрыве вращается луна радиусом 10 км.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

"Мы предполагаем, что в этом пробеле между кольцами Сатурна доминирует один спутник, но видимо, там также имеются и другие более мелкие объекты, размеры которых превышают типичные частицы, которые вращаются в кольцах Сатурна размером 1-100 см", — говорится в исследовании.

Спутник Сатурна Пан Фото: NASA/JPL/Space Science Institute

Другая команда, основываясь на полученных данных, смогла предсказать то, где объект нужно искать. Благодаря этому исследованию космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" смогли запечатлеть на фотографиях очень странную луну Сатурна.

Дело в том, что форма луны напоминает равиоли или же гигантский пельмень. Такая необычная форма обусловлена материалом из колец Сатурна, который притянула к себе луна, путешествуя по орбите. Таким образом луна, названная Паном в честь бога пастушества и скотоводства, очищает брешь в кольце Сатурна и поддерживает ее форму, вращаясь вокруг планеты каждые 13,8 часов.

"Пан создает полосы в материале кольца по обе стороны планеты. Прохождение Пана рядом с частицами в кольцах Сатурна создает подобие волн, которые распространяются на сотни километров вглубь колец", — объясняют в NASA.

Также отмечается, что луна Пан является самым внутренним из 117 официально подтвержденных спутников Сатурна.

Напомним, ученые из NASA подтвердили, что наблюдать за знаменитыми кольцами Сатурна можно будет только до начала 2025 года, после чего они исчезнут и станут невидимыми с Земли.