Ученые разгадали физику мощных извержений на звездах в тысячи раз ярче Солнца (фото)

Исследователи смогли определить, что вызывает появление супервспышек у чрезвычайно ярких звезд.

Авторы исследования, опубликованного в издании The Astrophysical Journal, считают, что они разгадали физику, которая лежит в основе появление очень мощных вспышек на звездах, которые в сотни и тысячи раз ярче Солнца, пишет Space.

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На Солнце постоянно появляются вспышки, то есть выбросы энергии и солнечных частиц, которые при столкновении с Землей могут привести к появлению геомагнитной бури и даже разрушить коммуникационную и энергетическую инфраструктуру на планете. Но вспышки на Солнце не идут ни в какое сравнение с супервспышками, обнаруженными космическими телескопами TESS и Кеплер на звездах, которые в 100 -10 000 раз ярче Солнца.

Эти звезды обладают более сильными магнитными полями, чем Солнце, а потому возникают более яркие и более мощные вспышки. Считается, что в основе появления этих извержений на далеких очень ярких звездах и на Солнце лежит одинаковые физические механизмы, которые возникают в результате внезапного высвобождения магнитной энергии.

Ученые использовали данные о вспышках на Солнце в качестве аналога супервспышек на других звездах, что понять точно, какая физика лежит в основе этих мощных извержений плазмы. По словам ученых, изменение яркости далеких звезд с течением времени помогло "увидеть" эти вспышки, которые на самом деле слишком сложно обнаружить напрямую.

Авторы исследования предположили, что корональные петли (огромные потоки плазмы, которые повторяют траекторию линий магнитного поля), такие как на Солнце, могут присутствовать также и на более ярких звездах и они отвечают за появление супервспышек. И если они существуют, а их пока нельзя увидеть напрямую, то они должны быть очень плотными.

Корональная петля на Солнце. Рядом с ней для сравнения показан размер Земли Фото: NASA

Космические телескопы TESS и Кеплер обнаружили, что некоторые очень яркие звезды имеют своеобразную "выпуклость" и учены предположили, что это явление стоит за внезапным увеличением яркости звезды, когда за одной вспышкой, следует другая. То же самое происходит и на Солнце. То есть корональные петли на нашей звезде вызывают изменение яркости Солнца.

Как показало моделирование, большие энергии вспышек будут накачивать больше массы в корональные петли более ярких звезд, и это увеличивает их плотность. Поэтому петли дают вторичное более мощное излучение.

Ученые выяснили, что повторные вспышки света, наблюдаемые в спектрах далеких звезд, являются результатом того, что очень горячая плазма в самых высоких точках корональных петель остывает, а затем падает обратно. И это приводит к нагреванию атмосферы этих звезд. Возможно, это похоже на корональные дожди на Солнце, которые также способствуют нагреванию атмосферы нашей звезды.

Как уже писал Фокус, алкогольная комета забросает Землю мусором и в небе будут видны вспышки. Исследователи говорят, что вскоре можно будет наблюдать за новым метеорным потоком.

Также Фокус писал о том, что недавно из огромной корональной дыры на Солнце вырвался мощный поток солнечного ветра, что могло привести к появлению геомагнитной бури на Земли.