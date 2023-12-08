Украинские полярники увидели отколы самого большого айсберга в мире (фото)

Команда украинских исследователей направлялась к антарктической станции, когда ее "кое-что удивило". Ученые предполагают, что видели собственными глазами части настоящего ледяного гиганта.

Природа сделала подарок полярникам ко Дню Святого Николая. Деталями и снимками с места событий поделилась пресс-служба Национального антарктического научного центра.

В ночь на 6 декабря украинский научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" дошел до острова Кинг Джордж в Антарктике, где расположена польская антарктическая станция "Арцтовский".

Фото с места событий Фото: Национальный антарктический научный центр

"Путь судна от Кейптауна до Кинг Джорджа составил 4125 миль (6638 км) и занял 19 дней. "Ноосфера" встречалась со штормами, но опытная команда штурманов под руководством капитана Александра Гришко мастерски их обходила. Даже штормы в самом бурном проливе Дрейка удалось успешно обойти", — передала пресс-служба.

Фото с места событий Фото: Национальный антарктический научный центр

Однако украинскую команду "кое-что удивило".

"Мы увидели айсберги гораздо раньше, чем в предыдущие годы, еще с 58 градуса широты", — рассказал капитан.

Фото с места событий Фото: Национальный антарктический научный центр

В научном центре предположили, что исследователи увидели сколы айсберга A23a, который считается крупнейшим в мире. Его площадь достигает четырех тысяч квадратных километров, и в ноябре он как раз проходил северную оконечность Антарктического полуострова.

Фото с места событий Фото: Национальный антарктический научный центр

Фото с места событий Фото: Национальный антарктический научный центр

Пресс-служба напомнила, что ледокол "Ноосфера" отправился в Антарктиду еще 17 ноября.

"Это уже третий его антарктический сезон под сине-желтым флагом. Как и в прошлом году, нынешняя экспедиция "Ноосферы" является совместной украинско-польской и частично финансируемой Польской антарктической программой", — объяснили в научном центре.

Фото с места событий Фото: Национальный антарктический научный центр

Напомним, айсберг А123а откололся от береговой линии Антарктики еще в августе 1986 года. По размерам его можно сравнить с целым городом. Осенью 2023 года он начал двигаться, и, по прогнозам ученых, впоследствии он окажется в южной части Атлантического океана и растает.

Ученые Британской антарктической службы смогли заснять ледяного гиганта. Сообщалось, что айсберг уверенно движется в Южный океан после трех десятилетий покоя.