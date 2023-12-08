150-летний секрет: почему мы используем именно раскладку QWERTY на клавиатуре

Исследователи все еще ведут жаркие споры о том, как она появилась и почему до сих пор считается "золотым стандартом".

Любой, у кого есть компьютер или ноутбук, знает насколько мы привыкли к, казалось бы бессмысленной раскладке англоязычной клавиатуры QWERTY. Однако до сих пор ведутся споры о том, почему возникла эта конструкция и почему спустя около 150 лет после ее создания люди не нашли более эффективную альтернативу, пишет IFLScience.

Название раскладки QWERTY относится к расположению первых шести букв на большинстве клавиатур с латинским алфавитом. Этот дизайн впервые был запатентован в 1878 году Кристофером Лэтэмом Шоулсом и до сих пор считается "золотым стандартом".

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Несмотря на то, что сегодня едва ли найдется в мире человек, незнакомый с раскладкой QWERTY и без нее нам было бы чрезвычайно трудно печатать, мало кто может понять, почему мы используем именно это расположение букв.

История QWERTY

Первая практичная пишущая машинка была изобретена Шоулсом в 1867 году, именно она заменила более громоздкую типографскую машинку. С тех пор Кристофер Шоулс вместе с коллегами продолжали искать "идеальную" раскладку, используя различные форматы клавиатуры: начиная с 28-клавишной алфавитной итерации и заканчивая известной нам QWERTY. Так, в 1874 году появилась пишущая машинка Sholes & Glidden.

Впрочем, этот вариант не стал окончательным. В 1886 году новая компания выпустила стандартную пишущую машинку Remington No. 2, в которой клавиатура была изменена для избежания патентных ограничений. В результате буква M рядом с N и C была заменена на X — формат QWERTY, который мы используем сегодня.

Со временем все производители машин вместе с Фондом пишущих машинок приняли формат QWERTY — в итоге именно он стал "золотым стандартом".

Теории о функции QWERTY

До сих точно неизвестно, почему именно этот формат был принят, как оптимальный, однако существует несколько теорий. Одна из них предполагает, что причина, по которой QWERTY следует этому точному порядку, заключается в замедленном процессе письма в пишущей машинке.

Пишущие машинки работали по нажатию клавиши, которая заставляла стальной шрифт ударяться по ленте чернил, прежде чем перенести чернильный штамп на бумагу. Основная проблема этого сложного механизма заключалась в том, что ударение сразу по нескольким буквам приводило к тому, что стальные типы могли заклинить.

Существует легенда, что идея раскладки QWERTY заключалась именно в том, чтобы предотвратить заедание клавиш путем разделения общих пар букв. Впрочем, далеко не все ученые согласны с этой теорией и истинное происхождение раскладки QWERTY все еще остается неизвестным и широко обсуждается.

Например, в исследовании 2011 года ученые пришли к выводу, что формат раскладки QWERTY в действительности был создан случайно, когда пытались сделать набор текста более быстры и эффективным для тех, кто переводит текст с азбуки Морзе. Впрочем, существует и еще одна теория, предполагаемая, что именно участие Remington в производстве стандартизировало формат.

Ранее Фокус писал о том, что айтишники придумали клавиатуру для супербыстрого набора текстов.