Лакмусовые бумажки. Ученые рассказали, что клавиатура и мышь — лучшие индикаторы стресса

Исследование показывает что, то, как мы ведем себя за компьютером может рассказать об уровне нашего стресса больше, чем частота сердечных сокращений.

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В современном мире большинство людей проводят за компьютером огромное количество времени и теперь исследователи полагают, что наши клавиатуры и мыши могут стать эффективными индикаторами стресса, пишет Science Alert.

Ученые из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе (ETHZ) провели новое масштабное исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что о как именно мы взаимодействуем с клавиатурой и мышью может многое рассказать об уровне нашего стресса. Причем исследователи полагают, что этот метод даже эффективнее отслеживания частоты сердечных сокращений.

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На первом этапе ученые провели исследование, в котором приняли участие 90 человек. Их попросили выполнять простые офисные задачи — планировать встречи, записывать данные и проводить анализ данных. Участников также разделили на две группы — одни работали без помех, тогда как других отвлекали сообщениями в чате или просили прерываться на совещания.

В ходе исследования ученые также наблюдали за поведением реципиентов — записывали их взаимодействие с мышью и клавиатурой, отслеживали частоту их сердечных сокращений, а также спрашивали о том, насколько они напряжены.

Позже ученые использовали полученные данные и машинное обучение для разработки новой модели определения уровня стресса на работе, которая была основана на том, как люди печатают и взаимодействуют с мышью. По словам автора исследования и математика Мара Нэгелина, они с коллегами обнаружили, что, то, как мы печатаем и двигаем мышью на самом деле может стать эффективным индикатором уровня стресса на работе, даже лучше, чем частота сердечных сокращений.

Результаты исследования показывают, что люди, испытывающие хронический стресс, как правило:

чаще и менее точно двигают указателем мыши;

покрывают указателем мыши большие расстояния на экране;

чаще допускают ошибки во время набора текста;

пишут урывками с множеством коротких пауз.

При этом более спокойные люди также делают паузы в наборе текста, однако их гораздо меньше, а сами паузы в наборе текста более длительные и вдумчивые.

По словам соавтора исследования, психолога Жасмин Керр, эта связь между уровнем стресса, клавиатурой и мышью можно объяснить с помощью так называемой теории нейромоторного шума. Дело в том, что высокий уровень стресса негативно влияет на способность нашего мозга обрабатывать информацию, а также на наши моторные навыки.

Теперь исследователи считают, что каждый третий работник в Швейцарии страдает от стресса на рабочем месте, а потому необходимо разработать эффективные способы обнаружения повышенного стресса. Ученые отмечают, что люди, как правило, не в состоянии понять, что их ресурсы, как физические так и умственные истощаются, пока не станет совсем поздно.

В настоящее время ученые проводят эксперименты, используя разработанную ими модель на основе взаимодействия с мышью и клавиатурой. Исследователи из ETHZ ожидают, что окончательные результаті эксперимента можно будет подвести уже к концу года. Керр, также отмечает, что их с коллегами модель также предполагает полную конфиденциальность, иначе мало кто в действительности захочет использовать их новый "индикатор уровня стресса на работе".

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