Лакмусові папірці. Вчені розповіли, що клавіатура та миша – найкращі індикатори стресу

Дослідження показує, що те, як ми поводимо себе за комп'ютером може розповісти про рівень нашого стресу більше, ніж частота серцевих скорочень.

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У сучасному світі більшість людей проводять за комп'ютером величезну кількість часу і тепер дослідники вважають, що наші клавіатури та миші можуть стати ефективними індикаторами стресу, пише Science Alert.

Вчені зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Цюриху (ETHZ) провели нове масштабне дослідження, результати якого свідчать, що те, як саме ми взаємодіємо з клавіатурою і мишею може багато розповісти про рівень нашого стресу. Причому дослідники вважають, що цей метод є навіть ефективнішим за відстеження частоти серцевих скорочень.

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На першому етапі вчені провели дослідження, у якому взяли участь 90 осіб. Їх попросили виконувати прості офісні завдання – планувати зустрічі, записувати дані та проводити аналіз даних. Учасників також розділили на дві групи — одні працювали без перешкод, тоді як інших відволікали повідомленнями у чаті або просили перериватися на наради.

Під час дослідження вчені також спостерігали за поведінкою реципієнтів — записували їхню взаємодію з мишею та клавіатурою, відстежували частоту їх серцевих скорочень, а також запитували, наскільки вони напружені.

Пізніше вчені використали отримані дані та машинне навчання для розробки нової моделі визначення рівня стресу на роботі, яка була заснована на тому, як люди друкують та взаємодіють із мишею. За словами автора дослідження та математика Мара Негеліна, вони з колегами виявили, що те, як ми друкуємо і рухаємо мишею насправді може стати ефективним індикатором рівня стресу на роботі, навіть кращим, ніж частота серцевих скорочень.

Результати дослідження свідчать, що люди, які зазнають хронічного стресу, як правило:

частіше та менш точно рухають вказівником миші;

покривають вказівником миші великі відстані на екрані;

частіше припускаються помилок під час набору тексту;

пишуть уривками з безліччю коротких пауз.

При цьому спокійніші люди також роблять паузи у наборі тексту, проте їх набагато менше, а самі паузи в наборі тексту триваліші й вдумливіші.

За словами співавторки дослідження, психологині Жасмін Керр, цей зв'язок між рівнем стресу, клавіатурою та мишею можна пояснити за допомогою так званої теорії нейромоторного шуму. Річ у тому, що високий рівень стресу негативно впливає на здатність нашого мозку обробляти інформацію, а також на наші моторні навички.

Наразі дослідники вважають, що кожен третій працівник у Швейцарії страждає від стресу на робочому місці, а тому необхідно розробити ефективні способи виявлення підвищеного стресу. Вчені відзначають, що, зазвичай, стомлена людина неспроможна зрозуміти, що її ресурси, як фізичні, так й розумові виснажуються, доки не стане запізно.

Зараз вчені проводять експерименти, використовуючи розроблену ними модель на основі взаємодії з мишею та клавіатурою. Дослідники з ETHZ очікують, що остаточні результати експерименту можна буде підвести вже до кінця року. Керр також зазначає, що їх з колегами модель також передбачає повну конфіденційність, інакше мало хто насправді захоче використовувати їх новий "індикатор рівня стресу на роботі".

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