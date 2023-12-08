От лечения бесплодия до предсказаний рака: Ученые назвали 7 главных открытий 2023 года

Наука каждый день стремится сделать нашу жизнь более комфортной, безопасной и продуктивной. 2023 год стал большим годом для открытий, которые могут изменить нашу жизнь навсегда.

В современном мире наука идет рука об руку с каждым элементом нашей жизни, даже если мы этого не замечаем. И она ни на секунду не задерживается, постоянно совершая новый прогресс в самых разнообразных областях. В 2023 году наука совершила невероятный скачок вперед, особенно в области здравоохранения и медицины. И среди разнообразия научных работ выделяются семь революционных открытий, которые способны изменить нашу жизнь, пишет National Geographic.

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Ученые предоставили нам возможность погрузиться в будущее медицины и здоровья. 2023 год стал знаковым годом для научных прорывов и открытий, которые иначе как революционными не назовешь. От передовой генной терапии и лечения болезни Альцгеймера до удивительных достижений в области репродуктивной биологии — достижения этого года изменят ход развития медицинской науки. Представляем вашему вниманию семь самых интересных и потенциально важных для жизни инноваций, появившихся в этом году. Приготовьтесь поразиться тому, как эти разработки могут в скором времени изменить наше здоровье и жизнь.

Прорыв в генной терапии

В Великобритании одобрена первая в мире генная терапия на основе CRISPR — CASGEVY. Она предназначена для лечения серповидно-клеточной болезни и бета-талассемии, которые вызваны ошибками в генах гемоглобина в эритроцитах. Этот метод лечения предполагает редактирование собственных стволовых клеток пациента для исправления этих генов, что в перспективе позволит вылечить пациента на всю жизнь. Этот метод, разработанный с использованием технологии CRISPR, в скором времени может помочь в лечении множества других генетических заболеваний, рака и даже бесплодия.

Лечение болезни Альцгеймера

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило препарат Leqembi, который замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера на ранних стадиях примерно на 30 %. Он воздействует на амилоидные бляшки в мозге — ключевой фактор болезни Альцгеймера. Хотя это и не лекарство, но значительный шаг вперед в лечении этого изнурительного заболевания.

Мыши, рожденные от двух отцов

Исследователи из Японии успешно произвели на свет здоровых мышат, используя яйцеклетки, полученные из клеток кожи самца мыши и оплодотворенные спермой другого самца. Несмотря на то, что этот опыт еще не прошел рецензирование, он может иметь глубокие последствия для репродуктивной биологии.

Составление карты мозга насекомого

Ученые впервые составили полную схему мозга личинки плодовой мухи, обнаружив более полумиллиона нейронных связей. Это не просто понимание мух; это большой шаг к изучению более сложных мозгов, таких как наш, и может произвести революцию в нашем подходе к неврологическим заболеваниям и разработке искусственного интеллекта.

В 1952 году Альберту Эйнштейну предложили занять пост президента Израиля, но он отказался от этого предложения, заявив, что ему не хватает навыков общения с людьми и практических дел Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Раскрыт секрет седых волос

Ученые Нью-Йоркского университета обнаружили, что седые волосы появляются, когда клетки, вырабатывающие пигмент в волосяных фолликулах, застревают в незрелом состоянии. Они обнаружили, что эти клетки могут переключаться между зрелым и незрелым состоянием, но по мере старения волос они становятся вялыми и "застревают", что приводит к появлению седых волос.

Роль бактерий в развитии рака

Поразительное открытие показало, что некоторые бактерии, обнаруженные в опухолях желудочно-кишечного тракта, помогают раковым клеткам обходить иммунную систему и более агрессивно распространяться. Это открытие позволяет найти новые пути лечения рака, в том числе и с помощью этих бактерий.

Разработан ИИ, предсказывающий рак

Разработан инструмент искусственного интеллекта, позволяющий предсказывать рак поджелудочной железы за три года до постановки диагноза путем анализа закономерностей в медицинских записях пациентов. Этот инструмент, протестированный на миллионах медицинских карт, может привести к более раннему обнаружению и повышению выживаемости при одном из самых смертоносных видов рака.

Каждое из этих открытий привносит новые детали в наше понимание здоровья и болезни, давая надежду на более эффективные методы лечения и даже на полное излечение тяжелейших болезней в будущем. Последствия этих открытий огромны: от потенциального искоренения некоторых генетических заболеваний до более эффективного лечения хронических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, и они подчеркивают невероятную силу научных инноваций.

Ранее Фокус писал о начале тестирования универсальной мРНК вакцины против гриппа. В мире медицинских чудес на горизонте появляется новый чемпион – универсальная вакцина против гриппа, основанная на технологии мРНК. Эта гонка за новую защиту от гриппа находится только на ранней стадии, но уже набирает обороты.

Также Фокус писал о Нобелевской болезни, постигающей некоторых из лауреатов премии. Получение Нобелевской премии в области науки является вершиной достижений в мировом академическом и научном сообществе. Такое признание дарит лауреатам прекрасную возможность сформировать траекторию своей карьеры практически в любом направлении, которое они выбирают.