Спокойный сон и заряженность на весь день: ученые назвали продукты, богатые магнием

Диетологи рассказали о том, какие ежедневные продукты питания могут стать важным источником магния, заменив популярные добавки.

Популярность магниевых добавок растет с каждым днем и упоминания о них все чаще встречаются в самых неожиданных местах. Согласно недавнему отчету Waitrose Food and Drink, спрос на продукты с магнием заметно вырос. Эксперты решили разобраться, что такое магний, почему он важен и стоит ли принимать добавки с ним, пишет Irish Examiner.

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Магний может показаться просто еще одним элементом в периодической таблице, но он является мощным источником энергии в нашем организме. Он жизненно необходим для здоровья костей, нервов, мышц и уровня сахара в крови. Шона Уилкинсон, ведущий диетолог, отмечает, что магний участвует в более чем 300 химических реакциях в нашем организме, влияя на все — от работы мозга до физической работоспособности.

Доктор Зулкарнайн Шах, медицинский эксперт, вторит ей, подчеркивая роль магния в производстве энергии, работе мышц и нервов, а также здоровье костей и зубов. Его польза в улучшении сна, снижении стресса и поддержании гормонального баланса также добавляет ему растущей привлекательности.

Национальная организация здоровья считает, что взрослым людям необходимо около 270-300 мг магния в день, что несколько отличается для мужчин и женщин. Важно соблюдать все рекомендации по применению, указанные на упаковке добавки, и в случае сомнений консультироваться с медицинскими работниками.

Низкий уровень магния может проявляться у людей по-разному, иногда приводя к серьезным проблемам со здоровьем. Первые признаки включают тошноту, рвоту, потерю аппетита, усталость и слабость. Сильный дефицит может привести к более серьезным состояниям, таким как аномальные сердечные ритмы или мышечные сокращения. Однако истинный дефицит магния встречается редко и часто указывает на другие проблемы со здоровьем.

Магний - восьмой по распространенности элемент в земной коре, но при этом он играет важнейшую роль в более чем 300 биохимических реакциях в организме человека Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Несмотря на то что необходимость приема добавок вызывает споры, существуют данные, подтверждающие их пользу. Уилкинсон упоминает, что магний способствует расслаблению мышц, регулированию сна, восстановлению после стресса и выработке энергии. Он также связан со снижением кровяного давления и улучшением здоровья костей и зубов.

Но можем ли мы получить достаточное количество магния из нашей диеты? Ответ науки и экспертов однозначен: да. Такие продукты, как листовая зелень, орехи, авокадо, тофу, цельное зерно, темный шоколад, бананы и некоторые виды рыбы, богаты магнием. Ясмин Алсумайт, диетолог, подчеркивает, что эти продукты содержат не только магний, но и пищевые волокна и другие питательные вещества, необходимые для общего здоровья.

Растущий интерес к магниевым добавкам подчеркивает их важнейшую роль в нашем здоровье. Хотя прием добавок может быть полезен, особенно для тех, кто не получает достаточного количества магния из своего рациона, всегда лучше начать с хорошо сбалансированной диеты, богатой магнийсодержащими продуктами. Помните, что если вы сомневаетесь в приеме добавок, проконсультируйтесь со специалистом. Этот важнейший минерал, о котором часто забывают, играет важную роль в нашем общем самочувствии — от поддержания здоровья костей до обеспечения крепкого сна.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.