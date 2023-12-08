Спокойный сон и заряженность на весь день: ученые назвали продукты, богатые магнием
Диетологи рассказали о том, какие ежедневные продукты питания могут стать важным источником магния, заменив популярные добавки.
Популярность магниевых добавок растет с каждым днем и упоминания о них все чаще встречаются в самых неожиданных местах. Согласно недавнему отчету Waitrose Food and Drink, спрос на продукты с магнием заметно вырос. Эксперты решили разобраться, что такое магний, почему он важен и стоит ли принимать добавки с ним, пишет Irish Examiner.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!
Магний может показаться просто еще одним элементом в периодической таблице, но он является мощным источником энергии в нашем организме. Он жизненно необходим для здоровья костей, нервов, мышц и уровня сахара в крови. Шона Уилкинсон, ведущий диетолог, отмечает, что магний участвует в более чем 300 химических реакциях в нашем организме, влияя на все — от работы мозга до физической работоспособности.
Доктор Зулкарнайн Шах, медицинский эксперт, вторит ей, подчеркивая роль магния в производстве энергии, работе мышц и нервов, а также здоровье костей и зубов. Его польза в улучшении сна, снижении стресса и поддержании гормонального баланса также добавляет ему растущей привлекательности.
Национальная организация здоровья считает, что взрослым людям необходимо около 270-300 мг магния в день, что несколько отличается для мужчин и женщин. Важно соблюдать все рекомендации по применению, указанные на упаковке добавки, и в случае сомнений консультироваться с медицинскими работниками.
Низкий уровень магния может проявляться у людей по-разному, иногда приводя к серьезным проблемам со здоровьем. Первые признаки включают тошноту, рвоту, потерю аппетита, усталость и слабость. Сильный дефицит может привести к более серьезным состояниям, таким как аномальные сердечные ритмы или мышечные сокращения. Однако истинный дефицит магния встречается редко и часто указывает на другие проблемы со здоровьем.
Несмотря на то что необходимость приема добавок вызывает споры, существуют данные, подтверждающие их пользу. Уилкинсон упоминает, что магний способствует расслаблению мышц, регулированию сна, восстановлению после стресса и выработке энергии. Он также связан со снижением кровяного давления и улучшением здоровья костей и зубов.
Но можем ли мы получить достаточное количество магния из нашей диеты? Ответ науки и экспертов однозначен: да. Такие продукты, как листовая зелень, орехи, авокадо, тофу, цельное зерно, темный шоколад, бананы и некоторые виды рыбы, богаты магнием. Ясмин Алсумайт, диетолог, подчеркивает, что эти продукты содержат не только магний, но и пищевые волокна и другие питательные вещества, необходимые для общего здоровья.
Растущий интерес к магниевым добавкам подчеркивает их важнейшую роль в нашем здоровье. Хотя прием добавок может быть полезен, особенно для тех, кто не получает достаточного количества магния из своего рациона, всегда лучше начать с хорошо сбалансированной диеты, богатой магнийсодержащими продуктами. Помните, что если вы сомневаетесь в приеме добавок, проконсультируйтесь со специалистом. Этот важнейший минерал, о котором часто забывают, играет важную роль в нашем общем самочувствии — от поддержания здоровья костей до обеспечения крепкого сна.
Ранее Фокус писал о том, что популярные витамины могут способствовать развитию рака. Исследование группы ученых из Южной Кореи поясняет, какая пища может способствовать появлению злокачественных образований.
Также Фокус писал о том, что добавка для бодибилдинга помогает предотвращать деменцию. Исследования на мышах показывает, что это вещество защищает мышей от снижения когнитивных функций.
Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.