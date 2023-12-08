Спокійний сон і зарядженість на весь день: учені назвали продукти, багаті на магній

Дієтологи розповіли про те, які щоденні продукти харчування можуть стати важливим джерелом магнію, замінивши популярні добавки.

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Популярність магнієвих добавок зростає з кожним днем і згадки про них дедалі частіше трапляються в найнесподіваніших місцях. Згідно з нещодавнім звітом Waitrose Food and Drink, попит на продукти з магнієм помітно зріс. Експерти вирішили розібратися, що таке магній, чому він важливий і чи варто приймати добавки з ним, пише Irish Examiner.

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Магній може здатися просто ще одним елементом у періодичній таблиці, але він є потужним джерелом енергії в нашому організмі. Він життєво необхідний для здоров'я кісток, нервів, м'язів і рівня цукру в крові. Шона Вілкінсон, провідна дієтологиня, зазначає, що магній бере участь у понад 300 хімічних реакціях у нашому організмі, впливаючи на все — від роботи мозку до фізичної працездатності.

Доктор Зулкарнайн Шах, медичний експерт, вторить їй, підкреслюючи роль магнію у виробництві енергії, роботі м'язів і нервів, а також здоров'я кісток і зубів. Його користь у поліпшенні сну, зниженні стресу і підтримці гормонального балансу також додає йому надзвичайної привабливості.

Національна організація здоров'я вважає, що дорослим людям необхідно приблизно 270-300 мг магнію на день, що дещо відрізняється для чоловіків і жінок. Важливо дотримуватися всіх рекомендацій щодо застосування, зазначених на упаковці добавки, і в разі сумнівів консультуватися з медичними працівниками.

Низький рівень магнію може проявлятися у людей по-різному, іноді призводячи до серйозних проблем зі здоров'ям. Перші ознаки враховують нудоту, блювоту, втрату апетиту, втому і слабкість. Сильний дефіцит може призвести до серйозніших станів, таких як аномальні серцеві ритми або м'язові скорочення. Однак істинний дефіцит магнію зустрічається рідко і часто вказує на інші проблеми зі здоров'ям.

Магній — восьмий за поширеністю елемент у земній корі, але при цьому він відіграє найважливішу роль у понад 300 біохімічних реакціях в організмі людини Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Незважаючи на те що необхідність приймання добавок викликає суперечки, існують дані, що підтверджують їхню користь. Вілкінсон згадує, що магній сприяє розслабленню м'язів, регулюванню сну, відновленню після стресу і виробленню енергії. Він також пов'язаний зі зниженням кров'яного тиску і поліпшенням здоров'я кісток і зубів.

Але чи можемо ми отримати достатню кількість магнію з нашої дієти? Відповідь науки й експертів однозначна: так. Такі продукти, як листова зелень, горіхи, авокадо, тофу, незбиране зерно, темний шоколад, банани і деякі види риби, багаті на магній. Ясмін Алсумайт, дієтологиня, підкреслює, що ці продукти містять не тільки магній, а й харчові волокна та інші поживні речовини, необхідні для загального здоров'я.

Підвищений інтерес до магнієвих добавок підкреслює їхню найважливішу роль у нашому здоров'ї. Хоча вживання добавок може бути корисним, особливо для тих, хто не отримує достатньої кількості магнію зі свого раціону, завжди краще почати з добре збалансованої дієти, багатої на продукти, багаті на магній. Пам'ятайте, що якщо ви сумніваєтеся в прийомі добавок, проконсультуйтеся з фахівцем. Цей найважливіший мінерал, про який часто забувають, відіграє важливу роль у нашому загальному самопочутті — від підтримки здоров'я кісток до забезпечення міцного сну.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.