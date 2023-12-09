Топ 10 животных-вампиров: от кровожадных улиток до устрашающих бабочек (видео)

Вампиры стали популярны благодаря фильмам ужасов, но в основе этих существ ночи заложены реальные аналоги в дикой природе, рыскающие в темноте и питающиеся кровью своих жертв.

Многие из нас содрогаются при мысли о постельных клопах. Но мир жутких ползучих существ, жаждущих нашей крови, выходит далеко за рамки этих домашних вредителей. Наука предлагает нам погрузиться в увлекательное царство кровососущих животных и предоставляет несколько интригующих и немного жутковатых фактов о самых известных гематофагах природы, пишет Listverse.

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Прежде всего, поговорим о летучих мышах-вампирах. Эти летучие мыши, обитающие в Центральной и Южной Америке, разработали несколько хитрых стратегий, чтобы питаться кровью, оставаясь незамеченными. Они используют тепловые датчики, чтобы найти добычу, и имеют острые как бритва зубы, чтобы сделать небольшой надрез для питания. Интересно, что в их слюне содержится вещество, которое обезболивает место пореза и предотвращает свертывание крови, что позволяет им питаться в течение 30 минут, не причиняя боли и не обнаруживая себя.

Летучие мыши-вампиры способны оставаться незамеченными до 30 минут, питаясь кровью жертвы

Есть еще миноги — древние рыбы, похожие на что-то из научно-фантастического фильма. Эти существа существуют с Юрского периода и используют свои зубастые пасти, чтобы цепляться за других рыб и питаться их кровью.

Миноги медленно растут на протяжении нескольких лет, зарывшись в песок

Триатомовые клопы могут показаться милыми, но это далеко не так. Эти крупные насекомые питаются кровью и могут передавать болезнь Шагаса — серьезное заболевание, которое может привести к повреждению сердца и даже смерти.

Триатомовые клопы могут достигать 2.54 см в длину

Буйволовые скворцы в Африке могут выглядеть так, будто они помогают крупным млекопитающим, поедая клещей, но они также клюют раны, чтобы пить кровь. Эти птицы — классический пример сложности природы, ведь они потребляют не только кровь, но и чешуйки кожи и ушную серу.

Долгое время считалось, что птицы просто помогают другим животным

Самки слепней — еще один пример природных кровопийц. Им нужна кровь для развития яиц, и они известны своими болезненными укусами, которые далеки от безболезненного подхода летучих мышей-вампиров.

Слепни - полезные существа для многих видов растений

В океане мускатный орех Купера, разновидность морской улитки, предпочитает кровь электрических скатов. Несмотря на способность скатов вырабатывать электрические импульсы, эти улитки смело преуспевают в питании их кровью.

Мускатный орех Купера приближается к электрическим лучеперым рыбам, когда они отдыхают на океанском дне Фото: Wikimedia Commons

В реке Амазонке обитает кандиру — маленькая рыбка, известная тем, что паразитирует на сомах и питается их кровью. Хотя существуют мифы о том, что они нападают на людей, они в основном не имеют под собой оснований.

Давно ходят слухи, что мужчины подвергаются опасности нападения кандиру

Даже комары, печально известные как распространители болезней, в Африке сами становятся добычей прыгающего паука Evarcha culicivora. Эти пауки предпочитают комаров, которые недавно питались кровью, и могут быть полезны человечеству в борьбе с популяцией насекомых-вредителей.

Лабораторные исследования показали, что пауки используют как обоняние, так и зрение, чтобы различать комаров

Казалось бы, бабочки — это красота и нектар, но некоторые мотыльки, например Calyptra thalictra, иногда питаются кровью млекопитающих, в том числе людей. Они делают это, чтобы получить питательные вещества для размножения.

Самцы этого вида иногда нападают на млекопитающих - в том числе и на людей

И, наконец, вампирский земляной вьюрок на Галапагосских островах питается кровью более крупных птиц, например олуш, когда пищи не хватает. Они даже питаются яйцами, демонстрируя удивительную адаптивность своего рациона.

Когда начинает не хватать привычной пищи, эти птицы оправдывают свое название

Мир природы полон увлекательных, а иногда и тревожных примеров существ, которые приспособились к выживанию самыми необычными способами. Эти примеры напоминают нам о невероятном разнообразии и сложности жизни на Земле.

Ранее Фокус писал о клопах-убийцах, использующих смертоносный инструмент для захвата добычи. Ученые обнаружили редкий пример насекомых, использующих дополнительные инструменты и хитрость, чтобы одолеть соперников.

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