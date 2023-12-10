Ни намека на просветление. Земля вступила в "эру кипения", и она продлится 50 000 лет

Последствия деятельности человека оказали сильнейшее воздействие на климатическую систему планеты, ученые прогнозируют весьма мрачное будущее.

В феврале 2000 года нобелевский лауреат, работавший над крупномасштабными проблемами озоновой дыры и последствиями термоядерной зимы, Пол Крутцен выступил с речью на Международной геосферно-биосферной программе в Мексике. Именно он впервые заговорил об антропоцене — совершенно новой геологической эпохи, созданной человеком, пишет Science Alert.

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Сегодня термин "антропоцен" широко распространен, однако тогда Крутцен стал первым, кто выступил с подобным предположением. В своей речи исследователь привел множество планетарных симптомов, указывающих на то, что Земля вступила в новую эру, в том числе:

масштабная вырубка лесов;

быстрое увеличение количества плотин на крупнейших реках;

чрезмерный вылов рыбы;

нарушенный азотный цикл планеты;

быстрый рост выброса парниковых газов.

С середины 20 века глобальная средняя приземная температура выросла примерно на 0,5 градуса по Цельсию, однако этот показатель все еще находился в пределах нормы. Увы, уже к 2022 году средняя глобальная температура Земли повысилась еще на пол градуса, причем последние 9 лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. В 2023 году ситуация лишь усугубилась.

Ученые отмечают, что в нынешнем году температурные рекорды были побиты как на суше, так и в океане. В результате на мир обрушились невероятные волны тепла, рекордные температуры и масштабные лесные пожары. Более того, ученые также предполагают, что 2023 год с 99% вероятностью станет самым жарким за всю историю наблюдений.

С чем же связан такой скачок температуры? Исследователи отмечают, что факторов несколько. Одним из крупнейших остается неумолимый рост выбросов парниковых газов, поскольку ископаемое топливо все еще остается доминирующим.

Еще одним фактором потепления Земли стало "более чистое небо". Новые правила поэтапного отказа от эксплуатации старых электростанций и грязного топлива с высоким содержанием серы. В результате промышленная дымка начала рассеиваться, а большая часть солнечной радиации проходит через атмосферу и достигает суши.

Не менее важным фактором оказалось и таяние морского льда: сначала ледниковые щиты начала сокращаться в Арктике, а в последние два года резко увеличилась потеря льда и в Антарктиде. В то же время ученые заметили, что с 2006 года в атмосфере Земли существенно увеличилось содержание другого более мощного парникового газа — метана. Предполагается, что это вызвано увеличением гниющей растительности в тропических водно-болотных средах в условиях потепления.

Все эти факторы привели к тому, что наша планета достигла уровней невероятной климатической теплоты, наблюдавшейся в последний раз около 120 000 лет назад. При этом ученые ожидают, что в ближайшие столетия придет еще большее потепление, поскольку в силу вступают все новые обратные связи.

В новом исследовании ученые из Лестерского университета решили посмотреть, как это может произойти в геологическом масштабе времени. Для этого они взглянули на климатическую систему Земли через призму антропоцена.

Ученые использовали компьютерное моделирование и обнаружили, что эта нарушенная климатическая модель нашей планеты, которую ученые уже назвали "эрой кипения" продлится, по-видимому, около 50 000 лет, а возможно и намного дольше.

Теперь ученые настаивают, что достижение и стабилизация выбросов углекислого газа на "чистом нулевом уровне", по сути, является лишь первым шагом. Чтобы восстановить климат планеты и вернуть его на этап оптимального для человечества и процветания жизни в целом, потребуется отрицательный уровень выбросов.

Ранее Фокус писал о приближении мрачного будущего: в последний раз атмосфера Земли была столь "плоха" 14 млн лет назад.