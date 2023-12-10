Крупнейшее извержение на Земле: ученые обнаружили неизвестные ранее опасные последствия (видео)

Исследователи продолжают изучать последствия извержения подводного вулкана Тонга и находят все новые неприятные "сюрпризы".

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай произошло еще в 2022 году и имело драматические последствия. Яростный взрыв на мелководье разорвал поверхность океана и пробил стратосферу Земли, создав сверхмощное свечение и атмосферную ударную волну, которая несколько раз обогнула земной шар, пишет Science Alert.

За это время ученые выяснили, что взрыв повлек человеческие жертвы, а также разорвал морское дно и подводные кабели и задушил тысячи морских обитателей. Однако новое исследование показало, что до сих пор нам не было известно все: ученые полагают, что последствия извержения подводного вулкана в действительности были более серьезными, чем запечатлели спутники и смогли сообщить наблюдатели.

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По словам первого автора исследования, морского биогеохимика из Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии Сары Сибрук, они с коллегами обнаружили, что извержение Тонга вызвало резкие изменения в уровнях питательных веществ и кислорода в воде. Предполагается, что они могут иметь обратную связь, однако ученым все еще предстоит понять, какую именно.

В ходе исследования Сибрук с коллегами сравнили картографические исследования морского дна, проведенные через 3 месяца после извержения, с данными, собранными в том же районе в период с 2015 по 2017 годы.

Как правило, воздействия извержений на океан скрыты от глаз, однако в новой работе ученые показывают, что они могут иметь серьезные последствия, в том числе:

массовую гибель морских существ;

повреждения важнейших узлов телекоммуникации.

В ходе исследования ученые также попытались составить карту масштабного разрушения. Анализ показал, что из кальдеры Тонга было потеряно около 6 кубических километров морского дна — в 20 раз больше извержения вулкана Сент-Хеленс, произошедшего в 1980 году. Но и это еще не все: около 3,5 кубических километров материала было выброшено из затопленных склонов вулкана. Для сравнения, ранее ученые предполагали, что извержение привело к выбросу всего 1,9 кубических километров материала.

Ученые обнаружили, что примерно четыре пятых этого материала остается в океане. Видеозаписи показывают, что большая часть морского дна возле кальдеры лишена морской жизни или задушена пеплом через три месяца после извержения.

Команда также обнаружила, что мелкий вулканический пепел замутил воды на глубине от 200 метров на расстоянии до 20 километров от кальдеры. Ученые опасаются, если эти шлейфы сохранятся, это приведет к масштабным, но пока неизвестным последствиям.

По словам Сибрук, в дальнейшем потребуется повторить мониторинг, чтобы понять, сумеет ли океан восстановиться после столь мощного извержения.

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