Инъекция от алкоголизма: препарат от ожирения смог эффективно лечить опасное расстройство

Популярный препарат для борьбы с лишним весом открылся ученым с новой стороны, когда несколько пациентов принимавших его отметили внезапное положительное влияние на свою зависимость.

В последнее время мы часто слышим о семаглутиде, который обычно используется для снижения веса и лечения диабета под такими торговыми марками, как Оземпик и Вегови. Но последние исследования показывают, что, помимо борьбы с ожирением, он также может помочь людям снизить потребление алкоголя, пишет The New York Post.

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В новом исследовании небольшая группа из шести пациентов заметила заметное снижение тяги к алкоголю при приеме семаглутида. Это даже не было целевым назначением препарата — изначально его назначали для снижения веса.

Доктор Джесси Ричардс из Университета Оклахомы, один из ведущих исследователей, заинтересовался этим неожиданным преимуществом после того, как услышал от пациентов о снижении тяги к алкоголю. Эти наблюдения привели к официальному исследованию, которое подтвердило эту тенденцию.

Оказывается, семаглутид работает, изменяя систему вознаграждения мозга, в частности влияя на дофамин, нейромедиатор. Это изменение снижает тягу к алкоголю, помогая людям легче контролировать его потребление. Даже крошечные дозы препарата, всего четверть миллиграмма, оказались эффективными. Это отличная новость, поскольку более низкие дозы обычно лучше переносятся и дают меньше побочных эффектов.

Но прежде чем вы броситесь в кабинет врача с просьбой назначить семаглутид для лечения алкогольной зависимости (АЗ), подождите. Доктор Ричардс предостерегает от использования этого препарата исключительно для лечения АЗ в настоящее время из-за проблем с поставками и необходимости получения дополнительных данных о безопасности. Однако если кто-то уже принимает препарат для лечения ожирения или диабета и борется с алкоголем, это может быть полезным побочным эффектом.

Хронический алкоголизм может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая заболевания печени, сердечно-сосудистые проблемы и повышенный риск развития некоторых видов рака. Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

В настоящее время существуют и другие одобренные Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) методы лечения алкоголизма, которые используются недостаточно. Но поскольку миллионы американцев уже принимают семаглутид по другим причинам, он может случайно стать широко используемым средством для лечения алкоголизма — если дальнейшие исследования подтвердят его эффективность. В настоящее время проводятся дополнительные научные работы, цель которых — предоставить более четкие доказательства влияния семаглутида на АЗ.

Пока же, если вы столкнулись с АЗ, лучше всего поговорить с вашим лечащим врачом об имеющихся методах лечения. И небольшой совет от доктора Ричардса: если вы заметили снижение аппетита (распространенный побочный эффект семаглутида) и привыкли потреблять много калорий за счет алкоголя, подумайте о том, чтобы скорректировать свой рацион для поддержания здорового баланса.

Подводя итог, можно сказать, что семаглутид пока не является основным средством лечения АЗ, но это интересная область исследований. Это классический пример того, как лекарство для лечения одного заболевания может оказывать неожиданное, потенциально полезное воздействие на другое.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.