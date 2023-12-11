Четырехэтажная стена воды: названа самая большая "волна-убийца" за всю историю (видео)

Исследователи официально подтвердили, что гигантская волна в Тихом океане стала самой экстремальной за все время наблюдений.

Океан покрывает более 70% поверхности нашей планеты, он также является домом для множества морских животных, а также местом, где образуются чудовищно огромные волны, которые прозвали волнами-убийцами, пишет Science Alert.

В ноябре 2020 года в Тихом океане неожиданно возникла гигантская волна высотой с четырехэтажное здание — датчики зафиксировали, что стена воды подняла буй у побережья Британской Колумбии на высоту 17,6 метра. Через два года ученые официально признали ее самой крупной и экстремальной волной-убийцей за все время наблюдений.

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Более ранние исследования предполагают, что столь гигантские волны чрезвычайно редки и фактически встречаются раз в 1300 лет. При этом, если бы волна-убийца не подкинула буй, ученые фактически пропустили бы это невероятное событие.

В течение тысячелетий гигантские волны-убийцы считались лишь частью фольклора, однако все изменилось в 1995 году, когда миф ожил и фактически стал реальностью. Тогда ученые зафиксировали, что в первый день нового года волна высотой почти 26 метров внезапно обрушилась на нефтяную платформу примерно в 160 километрах от побережья Норвегии.

С тех пор ученые зафиксировали десятки волн-убийц, причем некоторые из них были обнаружены даже в озерах. Отметим, что ученые определяют волн-убийцу как любую волну, более чем вдвое превышающую высоту окружающих волн. Например, волна у побережья Норвегии имела высоту 25,6 метра, тогда как окружающие ее волны достигали 12 метров.

В то же время волна возле Уклюлета на острове Ванкувер не была самой высокой из когда-либо зарегистрированных, однако ее размер относительно соседних волн был беспрецедентным. По словам физика Йоханнеса Геммриха из Университета Виктории, волна Уклюлет, как ее прозвали ученые, втрое превышала окружающие волны.

Сегодня ученые все еще работают над пониманием того, как формируются волны-убийцы, предполагается, что это позволит исследователям предсказывать где и когда они могут возникнуть и куда направятся. В результате ученые сосредоточились на измерении волн-убийц, а также используют компьютерное моделирование в зависимости от того, как волны поднимает ветер.

Известно, что буй, который "прокатился" на волне Уклюлет, был установлен в море вместе с десятками других исследовательских датчиков, размещенных в океане в попытке узнать больше об опасностях, скрывающихся под толщей воды.

Ученые обеспокоены возникновением волн-убийц, ведь даже если они возникают далеко от берега, они все равно могут разрушить морские операции, ветряные электростанции и нефтяные вышки. Эти гигантские волны настолько велики, что фактически также ставят под угрозу любителей пляжного отдыха.

Более раннее исследование 2020 года также показало, что в дальнейшем ситуация с гигантскими волнами-убийцами будет лишь усугубляться: предполагается, что в северной части Тихого океане волны будут становиться лишь больше. Основной причиной увеличения количества и размеров волн называют изменения климата, которые обрушились на планету.

Ранее Фокус писал о том, что разгадана тайна гигантских волн-убийц, которые угрожают даже большим кораблям.