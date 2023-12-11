Современный человек: когда на самом деле впервые появились Homo Sapiens

Ученые до сих пор спорят о том, когда же на планете впервые появился человек разумный и одна из причин этого кроется в самом определении вида Homo Sapiens.

Палеоантропологи уже много десятилетий пытаются выяснить, когда на Земле впервые появился человек разумный или современный человек, то есть Homo Sapiens. Поиск ответа на этот вопрос усложнился, когда было обнаружено очень много новых окаменелых останков, а также ученые получили возможность проводить генетический анализ окаменелостей. Так когда же на самом деле впервые появился вид Homo Sapiens? Об этом пишет Live Science,

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До сих пор ученые дискутируют по поду временных рамок появления современного человека на нашей планете. На сегодняшний день обнаружены окаменелости, которые приписывают Homo Sapiens возрастом 300 тысяч лет. Но некоторые ученые считают, что на самом деле современные люди появились 1 млн лет назад. Одна из причин наличия разных временных рамок кроется в определении того, что ученые вкладывают в определение вида Homo sapiens.

Челны биологической популяции, которые скрещиваются между собой, считаются одним видом. Но исследования ДНК показали, что неандертальцы и современные люди скрещивались между собой в Европе и на Ближнем Востоке еще 250 000 лет назад. А еще один наш родственник, денисовцы, скрещивались с современными людьми не менее 50 000 лет назад. Поэтому некоторые ученые считают все три вида одним биологическим видом — Homo sapiens. Но другие утверждают, что это разные виды внутри рода Homo.

Основной способ, которым палеоантропологи классифицируют окаменелости наших предков состоит в определении физических признаков, таких как округлая черепная коробка, высокий лоб и выдающийся подбородок. Это помогает идентифицировать представителей отдельного вида. Дополнительно понять, к какому виду принадлежал человек помогают типы каменных орудий.

Самые старые останки Homo sapiens

По словам Криса Стрингера из Музея естественной истории в Лондоне, Великобритания, одними из самых старых ископаемых останков, которые похожи на структуру тела Homo sapiens — это скелет Omo I, обнаруженный в Эфиопии и этой окаменелости 230 тысяч лет. Ископаемый череп имеет высокую голову в форме шара и человеческий подбородок, поэтому Omo I считают самым старым известным представителем Homo sapiens из Восточной Африки.

Хотя также ученые считают, самыми старыми окаменелыми останками человека разумного скелет под названием Флорисбад, возраст которого составляет 260 тысяч лет. В то же время французский палеоантрополог Жан-Жак Юблин считает, что самые старые останки Homo Sapiens были обнаружены в Марокко и их возраст составляет 300 тысяч лет. Хотя эти черепа имели черты наших более старых предков, все же челюсти и зубы характерны для Homo sapiens. Но ученые говорят, что все эти люди существенно отличались от современного человека.

По словам Элеонор Скерри из Института геоантропологии Макса Планка, Германия, очень сложно определить, как должны выглядеть ранние представители нашего вида, потому что разные особенности, вероятно, возникли в разное время в разных группах, а затем в конечном итоге объединились.

Homo sapiens появились 1 млн лет назад?

Хотя одни ученые считают, что датой появления Homo Sapiens можно считать временной период около 300 тысяч лет назад, другие ученые с этим не согласны. По словам Джона Хоукса из Университета штата Висконсин, США, вид Homo sapiens появился в период между 1 млн и 700 тысяч лет назад в Африке. К такому выводу ученые пришли ранее в этом году, когда провели генетический анализ современных людей из Африки и смоделировали эволюцию и распространение генов по всему континенту. Согласно этому исследованию, примерно 1 млн лет назад в Африке существовала популяция предков современного человека, которая разделилась на группы в Южной, Западной и Восточной Африке. При этом генетические связи сохранились. Данная гипотеза предполагает, что Homo Sapiens возникли не в одном конкретном месте, а медленно эволюционировали по всей Африке в течение сотен тысяч лет.

Ученые считают, что на вопрос о том, когда точно появился вид Homo Sapiens, вряд ли будет найден ответ в ближайшем будущем. По словам Скерри, нужно найти больше окаменелых останков, чтобы провести анализ ДНК, чтобы понять, какие регионы Африки сыграли важную роль в происхождении современного человека.

Как уже писал Фокус, 125 000 лет назад неандертальцы поймали одно из самых больших существ на планете.