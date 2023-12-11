50 сантиметров очарования. Ученые показали самого редкого белоснежного аллигатора (видео)

Крошечное создание родилось во Флориде и весит менее 100 граммов, однако ученые уверены, что это вскоре изменится.

Удивительное событие произошло в парке рептилий Флориды: здесь вылупился чрезвычайно редкий белоснежный аллигатор с голубыми "глазами-льдинками". Ученые отмечают, что аллигаторы такого окраса встречаются чрезвычайно редко — самка стала восьмой во всем мире, пишет IFLScience.

По словам президента и генерального директора парка рептилий Марка МакХью, в данный момент вес детеныша составляет всего 96 граммов, а ее длина от кончика до хвоста составляет всего 49 сантиметров. Впрочем, по словам сотрудников парка это не продлится долго, белоснежная аллигатор вместе с братом, который родился с нормальной окраской, уже питаются кусочками курицы и специальными гранулами, разработанными для питания аллигаторов.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Предполагается, что брат с сестрой предстанут перед широкой публикой в парке уже вначале следующего года, чтобы гости могли получше их рассмотреть. В данный же момент детеныши окружены вниманием и заботой, необходимыми им для здоровья и роста.

Очаровательная самка аллигатора с белоснежной кожей Фото: courtesy of Gatorland/Ken Guzzetti

По словам ученых, своей белоснежной кожей самка аллигатора обязана лейцизму — крайне редкому состояние, при котором пигментация снижена, однако не отсутствует. Иногда его путают с альбинизмом, однако ученые предупреждают, что это не одно и то же: альбинизм является результатом отсутствия клеток, производящих меланин, а лейцизм, по сути, представляет собой лишь отсутствие некоторой пигментации.

Ученые отмечают, что существует чрезвычайно простой тест, позволяющий отличить лейцизм от альбинизма — достаточно взглянуть животному в глаза: у альбиносов они будут розовыми, у лейцистических животных — голубыми или темными.

Во всем мире, вместе с новорожденной самкой аллигатора насчитывается всего 8 таких удивительных особей, а потому они считаются чрезвычайно редкими на Земле. По словам ученых, частично это связано с тем, что различные состояния, вызывающие белоснежный цвет кожи, являются необычными и аутосомно-рецессивными. Простыми словами, оба родителя должны нести определенную редкую генетическую мутацию, а детеныш должен ее унаследовать от них.

Кроме того, животные с белоснежной кожей встречаются в природе крайне редко из-за того, что отсутствие меланина опасно для здоровья. Например, альбиносы беззащитны перед ультрафиолетовым излучением, что повышает риск развития рака. Это также приводит к ухудшению зрения и лишает животное способности маскировать себя.

По словам Макхью, впервые гнездо лейцистических аллигаторов было обнаружено на болотах Флориды 36 лет назад, однако только сейчас на свет появился первый детеныш с белоснежной кожей. Сотрудники парка рептилий еще не выбрали имя для очаровательной самки аллигатора, однако в лидерах среди претендентов такие имена:

Айс;

Ноэль;

Сноу;

Жемчуг;

Слоновая кость;

Зефир.

Ранее Фокус писал о том, что ученые с помощью технологии CRISPR спасают популяцию рыб: скрестили аллигатора с сомом.